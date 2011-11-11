CTP Mağusa İlçe Tarihi Araştırma Komitesi kuruldu.

CTP Mağusa İlçesi’nden yapılan açıklamaya göre, “CTP’nin Mağusa’da örgütlenmesini ve mücadelesini gün ışığına çıkarmak ve derlemek” maksadıyla ilçe başkanı Ali Gulle başkanlığında bir toplantı

gerçekleştirildi.

Toplantıda; “CTP Mağusa İlçe Örgütü tarihini araştırmak, sözlü, yazılı, görsel ve işitsel hatıraları derlemek ve yeni nesillere aktarıp, geçmişin kararlı ve ilkeli, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verilerini, anılarını kalıcı kılmak maksadıyla” CTP Mağusa İlçe Başkanlığı koordinasyonunda “CTP Mağusa İlçe Tarihi Araştırma Komitesi” kuruldu.

BAŞKAN ERGİN İLKTAÇ

Eski ilçe başkanlarından Ergin İlktaç’ın başkanlığına getirildiği komitenin üyeleri ise Akın Elektrikçi, Saldıray Fenercioğlu, Aydın Aydınlık, Süleyman Uluçay ve Ulaş Gökçe oldu.

CTP Mağusa İlçe Örgütü kuruluş tarihinin kayıt altına alınmasına katkıda bulunmak isteyen herkes yanında ellerinde ilçe örgütünün ilk yıllarıyla ilgili fotoğraf, bildiri ve broşür gibi her türlü materyali bulunanların CTP Mağusa İlçesi’ne başvurmaları istendi.