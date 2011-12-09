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CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Kongreleri Sürüyor

Toplantılarda bir yandan örgüt seçimleri sonuçlandırılırken, diğer yandan ülke ve bölge sorunları tartışıldı

CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Kongreleri Sürüyor

Toplantılarda bir yandan örgüt seçimleri sonuçlandırılırken, diğer yandan ülke ve bölge sorunları tartışıldı

09 Aralık 2011 Cuma 15:46
CTP Lefkoşa İlçesi Ocak Kongreleri Sürüyor
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa İlçesi’ne bağlı ocak örgüt kongreleri devam ediyor.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, dün yapılan Değirmenlik, Cihangir, Yeniceköy ve Çukurova’daki toplantılarda bir yandan örgüt seçimleri sonuçlandırılırken, diğer yandan ülke ve bölge sorunları tartışıldı.

Toplantılara üyeler yanında genel sekreter Asım Akansoy, milletvekili Kadri Fellahoğlu, örgüt sekreteri Ahmet Barçın, İlçe Başkanı Ali Seylani ve Lefkoşa ilçe yöneticilerinden oluşan heyetler de katıldı.

Toplantılarda, “elektrik zammı ile vatandaşın yoksullaştığı, işsizlik, göç, nüfus sayımı” konuları yanında hükümetin belediyeler yasasında yapmayı tasarladığı değişiklikler ve “özellikle Değirmenlik Belediyesi’ne yönelik planları” gündeme getirildi.

UBP Hükümeti’nin Değirmenlik Belediyesi’ne “gözünü diktiği” ve belediyenin bölgeye yaptığı yatırımları engellemek niyetinde olduğu savunulan toplantılarda, UBP Hükümeti’nin Belediyeler Değişiklik Yasası’nda ısrar etmesi halinde tüm bölge halkı ile birlikte gerekli mücadelenin verileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 09.12.2011 15:46
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaörgütCtpKongre
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