CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi Yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi, dün akşam Güzelyurt İlçe binasında yapıldı.

Kongrede yapılan seçimle, Aziz Çağoğlu başkanlığa, Yağmur Yatmaz ise sekreterliğe getirildi. Yönetim Kurulu’nun faal üyeleri ise; Kemal Öneren, İlker Meteci, Çilem İzdağ, Çınar Öneren, Çağrı Bingöl ve Tolga Yaman’dan oluştu.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, başkanlık divanının oluşumunun ardından CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Burhan Eraslan kongreye hitaben bir konuşma yaptı.

Eraslan; barış, demokrasi ve adalet için, daha kaliteli ve daha müreffeh bir yaşam için ve hatta siyasette kalite için gençlerin siyasetin öznesi olması gerektiğine vurgu yaptı ve gençlerin kongresinin başarılı geçmesi dileklerini iletti.

Daha sonra, CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Haşim Kiracıoğlu, kongre üyelerine hitap etti ve yeni dönemde görev alacak gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kiracıoğlu, partiye yıllarını vermiş kadroların deneyimleri ile gençlerin dinamizminin buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kongre katılımcılarının da söz alarak görüş ve düşüncelerini açıkladığı ve temennilerini dile getirdiği kongrede, konuşmaların ardından CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi yeni dönem yönetim kurulu için seçim yapıldı.