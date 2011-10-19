Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi Yapıldı

Kongrede yapılan seçimle, Aziz Çağoğlu başkanlığa, Yağmur Yatmaz ise sekreterliğe getirildi

CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi Yapıldı

Kongrede yapılan seçimle, Aziz Çağoğlu başkanlığa, Yağmur Yatmaz ise sekreterliğe getirildi

19 Ekim 2011 Çarşamba 09:53
CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi Yapıldı
banner238

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçe Kongresi, dün akşam Güzelyurt İlçe binasında yapıldı.

Kongrede yapılan seçimle, Aziz Çağoğlu başkanlığa, Yağmur Yatmaz ise sekreterliğe getirildi. Yönetim Kurulu’nun faal üyeleri ise; Kemal Öneren, İlker Meteci, Çilem İzdağ, Çınar Öneren, Çağrı Bingöl ve Tolga Yaman’dan oluştu.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, başkanlık divanının oluşumunun ardından CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Burhan Eraslan kongreye hitaben bir konuşma yaptı.

Eraslan; barış, demokrasi ve adalet için, daha kaliteli ve daha müreffeh bir yaşam için ve hatta siyasette kalite için gençlerin siyasetin öznesi olması gerektiğine vurgu yaptı ve gençlerin kongresinin başarılı geçmesi dileklerini iletti.

Daha sonra, CTP Gençlik Örgütü Genel Başkanı Haşim Kiracıoğlu, kongre üyelerine hitap etti ve yeni dönemde görev alacak gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kiracıoğlu, partiye yıllarını vermiş kadroların deneyimleri ile gençlerin dinamizminin buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kongre katılımcılarının da söz alarak görüş ve düşüncelerini açıkladığı ve temennilerini dile getirdiği kongrede, konuşmaların ardından CTP Gençlik Örgütü Güzelyurt İlçesi yeni dönem yönetim kurulu için seçim yapıldı.

Son Güncelleme: 19.10.2011 09:53
Anahtar Kelimeler:
BasınCtpGüzelyurtKongreIlçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim