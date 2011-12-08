CTP-BG'den KTOEÖS'e Destek

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Gökçebel, Genel sekreter Mehmet Taşker, Örgütlenme Sekreteri Aziz Selengin ve Mali Sekreter Vedat Tel'den oluşan KTOEÖS Yürütme Kurulu heyeti, Haspolat Meslek Lisesi'ne ilahiyat bölümü açılması konusundaki görüşlerini almak ve süreç hakkında bilgi vermek amacıyla CTP-BG ziyaret etti.



KTOEÖS heyetini kabul eden CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu'na Genel Sekreter Asım Akansoy ve Örgüt Sekreteri Ahmet Barçın eşlik etti.



Haspolat Meslek Lisesi'ne açılan ilahiyat bölümü ile ilgili hazırladıkları ayrıntılı dosyayı Yorgancıoğlu'na sunan heyet, bu konudaki görüşlerini CTP-BG'ye aktardı.



Yorgancıoğlu, bu konudaki görüşlerini daha önce de açıkladıklarını anımsatarak, böyle bir bölüme ihtiyaç olmadığını söyledi.



KTOEÖS'ün bu konudaki çalışmalarını ve tavrını desteklediklerini de ifade eden Yorgancıoğlu, partisinin konuyu her platformda gündeme getireceğini de ekledi.