Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

CTP-BG'den KTOEÖS'e Destek

KTOEÖS Görüşlerini Almak Ve Süreçle İlgili Bilgi Vermek Amacıyla CTP-BG'yi Ziyaret Etti

CTP-BG'den KTOEÖS'e Destek

KTOEÖS Görüşlerini Almak Ve Süreçle İlgili Bilgi Vermek Amacıyla CTP-BG'yi Ziyaret Etti

08 Aralık 2011 Perşembe 20:11
CTP-BG'den KTOEÖS'e Destek
banner238

CTP'den yapılan açıklamaya göre, Başkan Tahir Gökçebel, Genel sekreter Mehmet Taşker, Örgütlenme Sekreteri Aziz Selengin ve Mali Sekreter Vedat Tel'den oluşan KTOEÖS Yürütme Kurulu heyeti, Haspolat Meslek Lisesi'ne ilahiyat bölümü açılması konusundaki görüşlerini almak ve süreç hakkında bilgi vermek amacıyla CTP-BG ziyaret etti.

KTOEÖS heyetini kabul eden CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu'na Genel Sekreter Asım Akansoy ve Örgüt Sekreteri Ahmet Barçın eşlik etti.

Haspolat Meslek Lisesi'ne açılan ilahiyat bölümü ile ilgili hazırladıkları ayrıntılı dosyayı Yorgancıoğlu'na sunan heyet, bu konudaki görüşlerini CTP-BG'ye aktardı.

Yorgancıoğlu, bu konudaki görüşlerini daha önce de açıkladıklarını anımsatarak, böyle bir bölüme ihtiyaç olmadığını söyledi.

KTOEÖS'ün bu konudaki çalışmalarını ve tavrını desteklediklerini de ifade eden Yorgancıoğlu, partisinin konuyu her platformda gündeme getireceğini de ekledi.

Son Güncelleme: 08.12.2011 20:11
Anahtar Kelimeler:
CtpYorgancıoğluHeyetKtoeösBg
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim