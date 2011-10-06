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CTP-BG’DEN, KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASINA RET

CTP, Cumhuriyet Meclisi’ndeki oylamada hayır oyu verme kararı aldı.

CTP-BG’DEN, KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASINA RET

CTP, Cumhuriyet Meclisi’ndeki oylamada hayır oyu verme kararı aldı.

06 Ekim 2011 Perşembe 09:33
CTP-BG’DEN, KITA SAHANLIĞI SINIRLANDIRMA ANLAŞMASINA RET
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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG), dün akşamki parti meclisi toplantısında KKTC-Türkiye arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’na Cumhuriyet

Meclisi’ndeki oylamada hayır oyu verme kararı aldı.

Tarafları sağduyulu davranmaya ve halen devam eden petrol ve doğalgaz arama/sondaj çalışmalarını askıya almaya davet eden CTP-BG, Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması’nı “Kıbrıs Türk halkının

yüce çıkarlarına bağlılıkları gereği” kabul etmediğini açıkladı.

CTP-BG Parti Meclisi’nin dün akşamki toplantıda aldığı karar, parti basın bürosunca açıklandı.

Kıbrıs sorununun kritik aşamaya geldiği belirtilen kararda, ay sonu New York zirvesinde BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un taraflarla buluşacağı ve müzakerelerde elde edilen sonuçları değerlendirip

bundan sonraki sürece ilişkin yol haritası belirleyeceği kaydedildi.

Bu yol haritasının uluslararası konferans toplamak da, BM’nin çözümsüzlüğü teyit ederek adadaki misyonuna son verme kararı almasını da içerebileceği ifade edilen kararda, “İşte böylesi hayati önemi olan bir dönemde cereyan eden hidrokarbon sondajı bağlamında petrol ve doğal gaz krizi, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması için harcanması gereken enerjiyi tüketmekte ve hem motivasyonu hem de iyi niyeti ortadan kaldırmaktadır” denildi.

CTP-BG’nin KKTC ile TC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’na “Hayır” deme kararı aldığı belirtilen kararda, gerekçelere de yer verildi.

“Kıbrıs Türk halkının varlığı, kimliği ve iradesinin göz ardı edildiği; Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini aştığı ve meclisi devre dışı bıraktığı; Kıbrıs Rum Yönetimi’nin çözüm sürecini zora sokacak bir sorumsuzlukla davranarak arama girişimini ısrarla sürdürdüğü; Türk tarafının ise karşı tavrıyla aynı hataya düştüğü; anlaşma içeriğinin Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gözetmediği; KKTC Meclisi’nin iradesine büyük saygısızlık yapıldığı, imzalanan anlaşmanın çözüm sürecine katkısı olmadığı; CTP-BG için en öncelikli ve şaşmaz hedefin Kıbrıs sorununun çözümü olduğu” görüşleri belirtilen kararda, şöyle denildi:

“Bu gerekçelerle CTP-BG olarak tarafları sağduyulu davranmaya ve halen devam eden arama /sondaj çalışmalarını çözüme yönelik çabaların olduğu şu günlerde askıya almaya davet eder, meclis gündemine gelen Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nı Kıbrıs Türk halkının yüce çıkarlarına olan bağlılığımız gereği kabul etmeyerek, oy doğrultumuzun ‘ret’ olduğunu açıkça beyan ederiz.”

Son Güncelleme: 06.10.2011 09:33
Anahtar Kelimeler:
AnlaşmaKıta SahanlığıCtp
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