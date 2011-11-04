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CTP-BG Kadın Örgütü Elektiriğe Yaılan Zammı Eylemle Protesto Etti

Elektriğe yapılan % 20 zamma tepkisini ortaya koymak üzere protesto eylemi düzenledi

CTP-BG Kadın Örgütü Elektiriğe Yaılan Zammı Eylemle Protesto Etti

Elektriğe yapılan % 20 zamma tepkisini ortaya koymak üzere protesto eylemi düzenledi

04 Kasım 2011 Cuma 21:39
CTP-BG Kadın Örgütü Elektiriğe Yaılan Zammı Eylemle Protesto Etti
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CTP-BG Kadın Örgütü, elektriğe yapılan % 20 zamma tepkisini ortaya koymak üzere protesto eylemi düzenledi.

Saat 17.30’da  Başbakanlık Kavşağı’nda toplanan eylemciler, elektrik zammına yönelik tepkilerini, ellerindeki mumlar, kandiller  ve “Hükümetin Bayram Hediyesi %20 Zam”, “Aydınlık Günler Dediler Karanlığa Gömdüler”, “Susma Haykır, Zamlara Hayır” yazılı pankartlarla ortaya koydular.

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG Kadın Örgütü Başkanı Sibel Sorakın yanında CTP’li kadınlar ve bazı CTP üst düzey yetkilerin katıldığı eylemde, protestolar düdüklerle de dile getirildi.

SİBEL SORAKIN

CTP-BG Kadın Örgütü Başkanı Sibel Sorakın yaptığı açıklamada,  hükümetin elektrik zammına gerekçe olarak gösterdiği “petrol fiyatlarındaki artışın” gerçekleri yansıtmadığını, esas hedefin özelleştirmeye zemin hazırlamak olduğunu söyledi.

Yaşanan pahalılık nedeniyle  zaten ülkede alım gücünün iyice düştüğünü, buna karşın  hükümetin sürekli olarak “kriz var” diyerek zam yaptığını ifade eden Sorakın, “Hükümet artık ellerini halkın cebinden çeksin” dedi.

Hükümetin uyguladığı ekonomik politikalar ile halkı fakirleştirmeye devam ettiğini, evine ekmek götüremeyen insanlar ordusu yaratıldığını ileri süren Sorakın, “Çok buruk bir bayrama giriyoruz. Yüzde 20 elektrik zammı hükümetin halkımıza hiç yakışmayan bir bayram hediyesi olmuştur. Bu elektrik zammı halkımızı fena çarpmıştır” şeklinde konuştu.

Sorakın, açıklamasının sonunda, sendika ve sivil toplum örgütlerine birlikte mücadele çağrısında da bulundu.

Son Güncelleme: 04.11.2011 21:39
Anahtar Kelimeler:
ProtestoEylemCtpElektirik
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