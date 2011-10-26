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CTP-BG Heyeti Alayköy'ü Ziyaret Etti

UBP’nin yaptığı uygulamalar ve düzenlemeleri eleştiren Yorgancıoğlu, UBP’nin umutsuzluğu artırdığını savundu

CTP-BG Heyeti Alayköy'ü Ziyaret Etti

UBP’nin yaptığı uygulamalar ve düzenlemeleri eleştiren Yorgancıoğlu, UBP’nin umutsuzluğu artırdığını savundu

26 Ekim 2011 Çarşamba 15:26
CTP-BG Heyeti Alayköy'ü Ziyaret Etti
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Cumhuriyetçi Türk Partisi - Birleşik Güçler (CTP - BG) Lefkoşa İlçesi’nden bir heyet, Alayköy’ü ziyaret etti.

CTP - BG’den yapılan açıklamaya göre heyette genel başkan Özkan Yorgancıoğlu, Lefkoşa milletvekilleri Kadri Fellahoğlu, Mustafa Yektaoğlu, ilçe başkanı Ali Seylani ve ilçe yöneticileri yer aldı. Ziyarette

heyete Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy eşlik etti.

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, meclis gündeminde bulunan sosyal sigortalar, muhaceret affı ve özelleştirme yasası ile ilgili bilgilendirme yanında Kıbrıs sorunu ve New York

zirvesini değerlendirdi.

UBP’nin yaptığı uygulamalar ve düzenlemeleri eleştiren Yorgancıoğlu, UBP’nin umutsuzluğu artırdığını savundu.

UBP’nin iki yıldır çalışanlara tek kuruş artış vermediğini ve alım gücünün sürekli gerilediğini kaydeden Yorgancıoğlu, “özelleştirme yasası, elektrik telefon ve diğer kamu kurumlarının elden çıkarılması

karşısında KTHY çalışanlarının işe alınacağı” ifadelerinin tam bir aldatmaca olduğunu iddia etti.

Son Güncelleme: 26.10.2011 15:26
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretCtpYorgancıoğluAlayköyBg
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