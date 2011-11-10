CTP-BG Gençlik Örgütü Eylem Yaptı

CTP-BG Gençlik Örgütü, Meclis Genel Kurulu gündeminden komitelere geri gönderilen Sosyal Sigortalar, Sosyal Güvenlik, İhtiyat Sandığı ve Muhacaret Yasa Tasarıları’na karşı Kuğulu Park’ta ateş yakarak

eylem yaptı.

CTP-BG Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Ürün Solyalı, tasarıların halkın yararına olana kadar direnişi sürdüreceklerini belirtti.

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu ise, eylemin amacının Kıbrıs Türk halkının geleceğini kurtarmak olduğunu söyledi.

4 yasa tasarısı arasında en önemli olanın Muhaceret Yasa Tasarısı olduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, bu tasarının istenilen noktaya getirilmemesi halinde, diğer yasa tasarılarının da kabul edilmeyeceğini

savundu.