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CTP-BG Akdoğan Ocak Kongresi Yapıldı

CTP-BG Mağusa İlçesi ocak ve bucak kongrelerini sürdürüyor.

CTP-BG Akdoğan Ocak Kongresi Yapıldı

CTP-BG Mağusa İlçesi ocak ve bucak kongrelerini sürdürüyor.

02 Kasım 2011 Çarşamba 17:06
CTP-BG Akdoğan Ocak Kongresi Yapıldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler (CTP-BG) Mağusa İlçesi ocak ve bucak kongrelerini sürdürüyor.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, CTP-BG Mağusa İlçesi Akdoğan kongresi de önceki akşam yapıldı.

Kongrede açılış konuşmasını, CTP-BG Mağusa İlçe Başkanı Ali Gulle yaparak, kongrelerin partiyi bulunduğu yerden daha da ileriye taşıdığını, hedefin halka sürekli acı reçeteler dayatan UBP’yi hükümetten almak olduğunu savundu.

Gulle,  “UBP acı reçeteyi halka dayatmış, bu zehri halkımıza içirmeye başlamıştır. Kurumlarımızı özelleştirme adı altında Türkiye’deki eşe dosta dağıtmaya hazırlanmaktadır. KTHY’nı kapattılar. 700 insanı sokağa attılar. Kıbrıs Türkünün varlığına dönük saldırılar artarak devam ediyor” iddiasında bulundu.

Parti olarak bir yandan sendikaların dayatmalar karşısında düzenlediği eylemlere destek verirken, diğer yandan da erken bir seçime hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydeden Gulle, kongrede seçilecek olan yeni yöneticilerin de önlerine hedefler koymalarını istedi.

Gulle’nin konuşmasının ardından yapılan seçimlerde 7 kişilik yönetim kurulu oluşturuldu.

Son Güncelleme: 02.11.2011 17:06
Anahtar Kelimeler:
CtpKongreBgAkdoğan
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