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CTP Akel'i Ziyaret Etti.

CTP heyeti Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

CTP Akel'i Ziyaret Etti.

CTP heyeti Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

11 Ekim 2011 Salı 13:37
CTP Akel'i Ziyaret Etti.
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Özkan Yorgancıoğlu başkanlığındaki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti Andros Kiprianu başkanlığındaki AKEL heyetiyle görüştü.

Güney Lefkoşa’da AKEL Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürerken, görüşmede Kıbrıs sorunu ile petrol ve doğal gaz arama girişimleri ele alındı.

CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta DİSİ heyetiyle hem toplumlararası müzakereler hem de petrol konularını görüştüklerini, bugün de AKEL’le

aynı konuları ele aldıklarını belirterek, ülkenin çok çetin sorunlarla karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

Her iki partinin de Kıbrıs sorununun çözülmesini öncelikli olarak savunduğunu ifade eden Yorgancıoğlu, Rum tarafının Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama girişimlerinin ortama olumlu katkı yapmadığını

söyledi.

Bu gelişmelerin bölge ülkelerinde de huzursuzluk yarattığını kaydeden Yorgancıoğlu, bugünkü görüşmede konuları tamamlayamadıklarını ve gelecek hafta AKEL’le bir kez daha görüşeceklerini dile getirdi.

Yorgancıoğlu, her iki partinin amacının çözüme ulaşılması ve iki halkın çözümden bir an önce yararlanmaya başlamasını sağlamak olduğunu ekledi.

KİPRİANU

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da, bugünkü görüşmede Kıbrıs sorununun bütün konularına ilişkin çok samimi görüş alış-verişinde bulunulduğunu söyledi.

Petrol ve doğal gaz bulunmasına yönelik Rum tarafının egemenlik haklarını kullanma çabalarının da görüşmede ele alındığını kaydeden Kiprianu, ayrıca iki partinin çözüm perspektiflerinin görüşüldüğünü

ve mümkün olan en kısa sürede çözüme ulaşılması kararlılığının dile getirildiğini ifade etti.

Kiprianu, bugün Kıbrıs’ta var olan ve gerilim ile endişe yaratan tüm sorunların Kıbrıs saorununun bitimiyle çözüme kavuşturulması görüşünde olduklarını söyleyerek, CTP ile aralarındaki görüşmeyi

tamamlayamadıklarını ve ilerleyen günlerde yeniden bir araya geleceklerini belirtti.

Son Güncelleme: 11.10.2011 13:37
Anahtar Kelimeler:
CtpGörüşmeHeyetAkel
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