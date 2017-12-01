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01 Aralık 2017 Cuma 16:02

Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!

Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!

Çorapları Kokan Yolcu Gözaltına Alındı!
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Kokan çoraplarını çıkartan yolcu gözaltına alındı
Hindistan'da bir yolcu başkent Delhi'ye giden otobüste rahatlığın dozunu kaçırdı, diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine şoför otobüsü yol üstündeki bir karakola çekti, çoraplarını çıkaran yolcu nezarete atıldı.lyon dolar çekti, banka haksız bulundu

Hindistan'da polis, bir otobüste kokan çorapları nedeniyle diğer yolcularla tartışma yaşayan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilileri BBC'ye yaptıkları açıklamada, 27 yaşındaki Prakash Kumar adlı şüpheliye karşı 'kamuya açık alanda rahatsızlık vermek' şikayetinde bulunulduğunu belirtti.

Olay başkent Delhi'ye doğru giden bir otobüste, Kumar'ın ayakkabılarını ve çoraplarını çıkartmasıyla başladı.

Çorapların kokusu o kadar kötüydü ki, diğer yolcular Kumar'dan çoraplarını bir torbaya koymasını veya dışarı atmasını istedi. Ancak iddiaya göre Kumar bunu reddetti ve şiddetli bir tartışma başladı.

Daha sonra yolcular, otobüsün şöförünü yol üzerindeki bir polis karakoluna çekmeye zorladı ve şikayette bulunuldu.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Kumar çoraplarının hiç kokmadığını savundu ve yolcuların kendisiyle 'nedensiz' bir tartışmaya giriştiğini iddia etti. Polis, Kumar'ın kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

 
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