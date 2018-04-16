Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110688
ALTIN
177.222
DOLAR
4.1057
STERLİN
5.8675
EURO
5.0840
Polise Çarpıp Kaçan 3 Kişi Aranıyor
POLİSE ÇARPIP KAÇAN 3 KİŞİ...
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Hırsız Garcia teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Güven teminata bağlandı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
Bebeği yere atarak kafasını kırdı
banner256

Comey: “Trump Amerikan Değerlerini Yansıtmıyor“

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump ile çalışırken yaşadığı tecrübeleri anlattığı söyleşide Trump'ın ahlaken başkanlığa uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

Comey: “Trump Amerikan Değerlerini Yansıtmıyor“

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski Direktörü James Comey, ABD Başkanı Donald Trump ile çalışırken yaşadığı tecrübeleri anlattığı söyleşide Trump'ın ahlaken başkanlığa uygun olmadığını düşündüğünü belirtti.

16 Nisan 2018 Pazartesi 15:17
Comey: “Trump Amerikan Değerlerini Yansıtmıyor“
banner238

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde FBI direktörü olarak atan ve Trump tarafından kovulana dek bu görevi sürdüren Comey, yeni piyasaya çıkan kitabı “Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik” ile ilgili Amerikan ABC televizyonuna konuk oldu.
Comey, ABC programcısı George Stephanopoulos ile yaptığı özel söyleşide, Trump yönetimiyle geçirdiği sürede edindiği deneyimlerden hareketle Trump'ın hakikati merkeze koyan etik bir yönetim anlayışına sahip olmadığını savundu. 
Stephanopoulos’un “Donald Trump’ı başkanlık için uygun bulmuyorsunuz. Asgari standartlarda başkan olmaya uygun bulmuyorsunuz. Öyle mi?” sorusuna Comey, “Evet, bulmuyorum” yanıtını verdi.
Comey, "Hakikate uzanan bu ipi elimizden bir kaçırırsak, bu kamusal hayatımızın bir normu olmaktan çıkarsa bize geriye ne kalır? Değerler önemlidir. Bu başkan bu ülkenin değerlerini yansıtmıyor.” diye konuştu.
Görevden alınmasından önce yaptıkları bir görüşmede Trump'ın FBI Direktöründen kişisel bağlılık beklediğini söylediğini ileri süren Comey, kendisinin ise ülkeye ve kurumlara bağlılığa dayalı bir liderlik anlayışı benimsediğini ve bunun, yönetimle ters düşmesinin temel sebebi olduğu vurguladı.

"TRUMP'A RUSLARIN ELİNDE ŞANTAJ GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU İDDİASINI AKTARDIM"
Comey ayrıca Rusların elinde Trump ile ilgili şantaj dokümanları olduğunu tespit ettiklerini ve bunu eski Başkan Barack Obama ve diğer istihbarat liderleriyle görüştüğünü ifade etti.
Başkan seçildikten sonra Trump ile bire bir görüşmesinde söz konusu olayı kendisine aktardığını belirten Comey, "2013 yılında Dünya Güzellik Yarışması için Moskova'ya gittiğinde bir otel odasında hayat kadınlarıyla birlikte olduğuna ve Rusların bunu şantaj için kaydettiğine dair iddiaları ona anlattım." ifadelerinin kullandı. 
Comey, Trump'ın iddiayı reddettiğini ve "Sence hayat kadınlarıyla beraber olmaya ihtiyaç duyacak birine mi benziyor muyum?" diyerek tepki gösterdiğini söyledi. Eski FBI Direktörü, Trump'a "FBI'ın görevlerinden biri başkanı tehdit ve şantajdan korumaktır. Bu konuda bir girişim olması ihtimaline karşı sizi tehdidin varlığı konusunda önceden bilgilendirmek ve ona göre savunma geliştirmenizi sağlamaya çalışıyoruz." diyerek durumu açıkladığını ifade etti.
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ap Genel Kurulu Suriye'yi Görüşecek
Ap Genel Kurulu Suriye'yi Görüşecek
Eski Fbı Direktörü Comey Kitabında Trump'ı Hedef Aldı
Eski Fbı Direktörü Comey Kitabında Trump'ı Hedef Aldı
ABD Kongresi Üyelerinden Suriye Saldırısına Eleştiri
ABD Kongresi Üyelerinden Suriye Saldırısına Eleştiri
Trump'tan Çin Ve Rusya'ya “Devalüasyon Oyunu“ Eleştirisi
Trump'tan Çin Ve Rusya'ya “Devalüasyon Oyunu“ Eleştirisi
Ermenistan'da Sarkisyan'a Karşı Gösteriler Sürüyor
Ermenistan'da Sarkisyan'a Karşı Gösteriler Sürüyor
Karadağ'daki Seçimin Nihai Sonuçları Açıklandı
Karadağ'daki Seçimin Nihai Sonuçları Açıklandı
Tanzanya'da Sel Felaketi: 7 Ölü
Tanzanya'da Sel Felaketi: 7 Ölü
Rusya’dan Macron’a Yanıt
Rusya’dan Macron’a Yanıt
Lavrov Duma'daki Kimyasal Saldırının “Tezgahlandığını“ Savundu
Lavrov Duma'daki Kimyasal Saldırının “Tezgahlandığını“ Savundu
Moody’s’ten Türk Lirasına İlişkin Değerlendirme
Moody’s’ten Türk Lirasına İlişkin Değerlendirme

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim