Çok Zayıf Veya Çok Kilolu Olmak \'ömrünüzü Dört Yıl Kısaltabılır\'

Londra, 1 Kasım 18 : Saygın bilim dergisi Lancet\'te yayınlanan bir araştırma, çok zayıf veya çok kilolu olmanın insan ömrünü dört yıl kısaltabileceğini ortaya çıkardı.

Bu alanda yapılan en büyük araştırmalardan birini gerçekleştiren bilim insanları, İngiltere\'de doktorlarda kaydı bulunan 2 milyon kişiyi inceledi. Araştırmacılar, 40 yaşın üzerinde ve beden kitle endeksinin normal aralığının üst sınırına yakın kişilerin ölüm riski en düşük grup olduğunu buldu. Endekste 18,5 ile 25 arası normal aralık olarak tanımlanıyor.

Yaşam beklentisi en kısa olan gruplar ise beden kitle endeksinin alt ve üst uçlarında yer alan kişiler. Doktorlar bir kişinin obez olup olmadığını anlamanın en güvenilir yolunun beden kitle endeksini kullanmak olduğunu düşünüyor.

Beden kitle endeksi normal aralıkta olan kişilerle kıyaslandığında obez erkek ve kadınların yaşam beklentisi sırasıyla 4,2 ve 3,5 yıl daha kısa. Çok zayıf kişilerin yaşam beklentileri ise erkeklerde 4,3, kadınlarda ise 4,5 yıl daha az.

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boyunuzun metre cinsinden karesini alın. Örneğin 180 cm boyundaki biri için: 1,8 x 1,8 = 3,24

Kilonuzu bulduğunuz sonuca bölün. Örneğin 75/3,24 = 23,1

Çıkan sonuç beden kitle endeksinizi gösteriyor.

Araştırmayı yürüten ekipten Dr. Krishnan Bhaskaran "Tüm hastalıklar beden kitle endeksi normal seviyeden uzaklaştıkça artıyor. Bu yüzden 3 kilo vermek veya almak bile bir fark yaratabiliyor." diyor.

(BBC/FG)