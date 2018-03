Çok Konuşulacak Sözler

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TBMM Genel Kurulunda 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın son gününde Hükümet adına eleştirileri yanıtladı.



Bülent Arınç, Diyarbakır'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarına da sabır diledi.



Bugünkü bütçe görüşmelerinin, üslup ve içerik açısından son derece güzel olduğunu belirten Arınç, AK Parti, CHP, MHP ve BDP gruplarından söz alan milletvekilleri ile kişisel görüşlerini dile getiren milletvekillerine teşekkür etti.



Arınç, gençliğinden beri bütçe görüşmelerini takip ettiğini anlatarak, bütçe görüşmelerinin iktidar, muhalefet ve Meclis için önemine işaret etti. Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Gençliğimden bu yana rahmetli Erbakan, Ecevit ve Özal'ı, Sayın Demirel'i, bütçe görüşmelerindeki kendi üslup ve farklı özelliklerinden hep takip ettik. Sayın Demirel'in kendine has üslubu, hazır cevaplığıyla, polemik üstatlığıyla, Sayın Erbakan'ın elindeki grafiklerle, ikna edici konuşmalarıyla ve diğer bütün siyasi parti genel başkanlarının, çok iyi hazırlanarak, gerçeklere temas ederek, partisini, Türkiye'yi bütçe görüşmelerinde layıkıyla temsil ettiklerini biliyorum. Ölenlere rahmet, kalanlara afiyetler diliyorum.



O zaman da çok keskin geçerdi ama kırıcı olmazdı, hakaretler, küçültücü ifadeler hiç olmazdı. Bütçenin esasına yönelik her alanda hükümetler eleştirilirdi. Bugün de her biri alanında çok değerli arkadaşlarımız Sayın Hamzaçebi, Sayın Öztrak, Sayın Kutluata, Sayın Şandır, BDP adına konuşan iki kadın milletvekilimiz, onlara da teşekkür ediyorum. İçeriklerine katılmadığım hususlar var. Ama beni mutlu eden içerik ne kadar sert, eleştiriler ne kadar acımasız olsa, üslubun güzelliğidir, parlamentoya, partilere saygıdır. Bugün ben onu görüyorum. Allah nazardan saklasın. Bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.''



''Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir''



Arınç, AK Parti hükümetlerinin 10. bütçesi olduğunu anımsatarak, her konuda yapacakları işleri ortaya koyduklarını, eleştirildiklerini ancak yıl sonunda hedeflerine az veya çok vardıklarını belirtti.



61. Hükümet'in ilk bütçesinin de başarılı olacağını ümit ettiğini dile getiren Arınç, ''Çünkü, perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. 2003'ten bu yana hükümetimizin icraatları, bütçe uygulamaları, öngörülerimiz başarılıdır. Bugüne kadar hedefimize vardığımızı düşünüyorum. Karnemizde bütün derslerin karşısında 'pekiyi' yazıyor. Bundan dolayı Allah'a hamd ederiz. Ama biz siyasi kuruluşuz, elbette, yanlışlarımız, hatalarımız olacaktır. Siyasetçilerin hatasını da millet sandıkta karşılayacaktır'' diye konuştu.



Arınç, eğer sandıktan da üç dönemdir tek başına iktidar imkanı buluyorlarsa, bunun milletin, kendilerine duyduğu güvenin, desteğin bir ifadesi olduğunu belirtti. Arınç, ''Elbette ilanihaye böyle gitmeyecektir. Elbette sandıklardan milletimiz farklı tercihlerde de bulunacaktır, demokrasinin gereği budur. Yüzde 47'yi veren millet, yüzde 7'yi de verir. Yüzde 22'den yüzde 1,5'a düşen partiler olduğu gibi, siyasetin doğası budur. Milletimizin desteği, güveni devam ettikçe, biz de, her parti de mutlaka başarılı olacaktır'' dedi.



Bugünkü öngörülerinin, ekonomik, toplumsal hayatta başarılı sonuçlar vereceğine olan inancını ifade eden Arınç, ekonomik istikrarın, siyasi istikrara bağlı, adeta birbirinden ayrılmaz siyam ikizleri gibi olduğunu söyledi. Arınç, Türkiye'nin yıllardır aradığı siyasi istikrara, belli sürede kavuştuğunu, bunun arkasından ekonomik gelişmeyi getirdiğini dile getirerek, ''Adeta birbirini destekleyen, tetikleyen, birbirinin olmazsa olmazı kabul edeceğimiz döngü içindeyiz. Türkiye siyasi istikrarın kazanılmış olması, milletimizin tercihlerine elbette bağlıdır'' diye konuştu.



Konuşması sırasında CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in laf atması üzerine Arınç, milletvekillerine, ''Siz de bakmayın, ben de sabrederek arkadaşımıza cevap vermemeye çalışacağım'' diye seslendi.



Arınç, CHP'li Akif Hamzaçebi, Faik Öztrak ve MHP'li Münir Kutluata'nın eleştirilerinden yararlanacaklarını umduğunu, bunun da ayıp olmadığını belirterek, kırılgan bir ekonominin hem Avrupa hem de dünya ekonomileri içinde bütün ülkeleri tehdit ettiğini vurguladı. Arınç, ayaklarını sağlam basmaları, 24 saatlerini yanlış yapmamak üzere gözlerini açık tutmaları gerektiğini söyledi.