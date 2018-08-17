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Çok Düşük Ve Çok Yüksek Karbonhidrat Diyetleri Ölüm Riskini Artırabilir

ABD'de binlerce kişiyle yapılan ve 25 yıla yayılan yeni bir araştırma, çok düşük karbonhidratlı beslenmenin yaşam beklentisini 4 yıla kadar düşürebileceğine işaret ediyor.

Çok Düşük Ve Çok Yüksek Karbonhidrat Diyetleri Ölüm Riskini Artırabilir

ABD'de binlerce kişiyle yapılan ve 25 yıla yayılan yeni bir araştırma, çok düşük karbonhidratlı beslenmenin yaşam beklentisini 4 yıla kadar düşürebileceğine işaret ediyor.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:48
Çok Düşük Ve Çok Yüksek Karbonhidrat Diyetleri Ölüm Riskini Artırabilir

ABD'de binlerce kişiyle yapılan ve 25 yıla yayılan yeni bir araştırma, çok düşük karbonhidratlı beslenmenin yaşam beklentisini 4 yıla kadar düşürebileceğine işaret ediyor.

Atkins gibi kilo verdirici düşük karbonhidratlı diyetlerin, bazı hastalık risklerini azaltabileceği öne sürülüyordu. Ancak bu yeni çalışma, karbonhidrat tüketiminin ılımlı bir şekilde azaltılmasının - ya da etten bitkisel protein ve yağlara geçilmesinin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor.

Sonuçları bilim dergisi Lancet Public Health'de yayımlanan araştırma kapsamında 45-64 yaş grubundaki 15,428 kişiye tükettikleri yiyecekler ve içeceklerle, porsiyonlarının büyüklüğü soruldu.

Uzmanlar, verilerden bu kişilerin karbonhidrat, yağ ve proteinden aldıkları kalori oranını hesapladı. Bu kişilerin 25 yıl izlenmesinden sonra enerjilerinin yüzde 50-55'ini karbonhidratlardan alanların ölüm risklerinin, düşük ve yüksek oranda karbonhidratlarla beslenenlere kıyasla biraz daha az olduğu ortaya çıktı.

Sebzeler ve meyveler de karbonhidrat içeriyor. Ancak karbonhidratın asıl kaynağı nişastalı yiyecekler, ekmek, pirinç, makarna ve kahvaltılık gevrekler.

KARBONHİDRATIN AZI DA ÇOĞU DA ZARAR

Araştırmacılara göre, ılımlı derecede karbonhidrat tüketen kişiler 50 yaşından sonra ortalama olarak 33 yıl daha yaşıyor. Bu kişilerin, enerjilerinin yüzde 30 ya da daha azını karbonhidratlardan alanlardan (çok az karbonhidrat tüketen grup) dört yıl, yüzde 30-40 karbonhidrat tüketenlerden (az karbonhidrat tüketen grup) 2.3 yıl, yüzde 65 ve daha fazla karbonhidrat tüketenlerden de (yüksek oranda karbohidrat tüketen grup) 1.1 yıl daha fazla yaşadıkları belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, daha önce aynı bilim insanlarının 20 ülkede 400 bin'den fazla kişiyle yaptıkları bir araştırmanın bulgularıyla uyumlu çıktı.

Uzmanlar, son araştırmada, hayvansal protein ve yağlara dayalı düşük karbonhidratlı beslenmeyle, bitkisel protein ve yağlara dayalı düşük karbonhidratlı beslenmeyi de kıyasladı.

Araştırmanın sonuçları, karbonhidrat yerine sığır eti, kuzu eti ve domuz eti ve peynir tüketmenin ölüm riskini az bir oranda artırdığına işaret ediyor.

Karbonhidrat yerine baklagiller, fındık-fıstık gibi protein ve yağ tüketenlerinse ölüm riski daha az.

Araştırma heyetine başkanlık eden kalp ve damar hastalıkları uzmanı Dr. Sara Seidelmann, "Karbonhidrat yerine protein ve yağ tüketilen düşük karbonhidratlı diyetler sağlıklı ve yaşam ve kilo vermek için daha fazla tercih edilmeye başlandı. Ancak araştırmamıza göre, Kuzey Amerika ve Avrupa'da yaygın olan hayvansal ürün bazlı düşük karbonhidratlı beslenme biçimi, insanın yaşam beklentisini azalttığına işaret ediyor. Bu beslenme biçimi özendirilmemeli" dedi.

Seidelmann, "Düşük karbondihratlı beslenmeyi tercih eden bir kişinin, karbonhidrat yerine bitkisel protein ve yağları tüketmesi, uzun vadede sağlıklı yaşlanmayı getirebilir" diye konuştu.

 


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Son Güncelleme: 17.08.2018 17:54
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