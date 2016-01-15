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Çok Büyük Acı...

Ünlü Yıldız Eşini Kaybetti

Çok Büyük Acı...

Ünlü Yıldız Eşini Kaybetti

15 Ocak 2016 Cuma 08:26
Çok Büyük Acı...
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 Çok Büyük Acı... 

Celine Dion'un eşi Rene Angelil hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion'un (47) eşi Rene Angelil, bu sabah saatlerinde uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek 73 yaşında Las Vegas'taki evinde hayatını kaybetti.

Aynı zamanda Dion'un menajerliğini de üstlenen Angelil, 2014 yılında bu görevini bırakmak zorunda kalmıştı. 



O yıl Ağustos ayında da Kanadalı yıldız, eşinin yanında olabilmek için müzik kariyerine ara vermişti.



CNN'nin haberine göre; Dion ile yolları ünlü şarkıcı henüz 12 yaşındayken kesişen Angelil, Ocak 1981'de Dion'u seçmelerde dinlemiş ve ilk albümü "La Voix du Bon Dieu"nun masraflarını karşılamak için evini ipotek ettirmişti.  





Angelil CNN'de Larry King'e yaptığı açıklamada, çiftin 1988 yılında, Dion artık bir yıldızken birbirine âşık olduğunu açıklamamıştı.  



Aynı yıl Celine Dion İsviçre’yi temsilen katıldığı ve İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Eurovison Şarkı Yarışması'nı kazanmıştı. 



Dion-Angelil çiftinin 14 yaşında Rene-Charles ve beş yaşında Nelson ve Eddy adlı ikiz çocukları bulunuyor.






Son Güncelleme: 15.01.2016 08:31
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