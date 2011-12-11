Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN

ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN

ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN

ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN

11 Aralık 2011 Pazar 15:15
ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN
banner238

 Çocukların, internette uygunsuz arkadaşlıklar edinip, uygunsuz bilgi paylaşımları yaparak gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenme riskine karşı, ailelerin sanal alemde de çocuklarıyla arkadaş olmaları ve onları sürekli denetlemeleri gerektiği bildirildi.

Konya Bilişim Derneği (KOBİD) Başkanı Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzün en önemli toplumsal ihtiyaçlarının başında ''bilişimin doğru ve verimli kullanılması'' konusunun geldiğini belirtti.

Sosyal ağlardaki gelişmelerin, güvenlik ve gizlilik endişelerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Öztürk, ''Sosyal medya kullanıcılarında, başkalarının kendi adlarına hesap açmaları, sosyal medya sitelerine kaydedilen bilgilerin kar amaçlı üçüncü şahıslara pazarlanması, çocukların olumsuz arkadaşlık edinmeleri gibi endişeler mevcut. Bu endişeler kullanıcılarda her geçen gün daha da artarak devam ediyor'' dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARIYLA SOSYAL MEDYADA DA ARKADAŞ OLSUN

Öztürk, bugün bilgisayar kullanabilen her yaştan çocuğun internete girip sosyal ağlara kaydolabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Sosyal ağlara kaydolan bu çocuklar, zamanlarının büyük bölümünü internet başında geçiriyor. Çocukların, internette arkadaşından ödev alış verişi yapması, bilgi paylaşması gerekli ve istenen bir durumdur ancak gereksiz zaman geçirmesi, uygunsuz arkadaşlıklar edinip, uygunsuz bilgi paylaşımları çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumu kontrol altına alabilmek için anne ve babaların sosyal ağ üzerinde çocuklarının sanal arkadaşı olmasında fayda vardır. Eğer kendiniz, bilgisayar kullanımına yabancı iseniz eğitimini almanızda fayda vardır. Bu mümkün değilse, yakın tanıdıklarınızın, çocuklarınızla sosyal medyada arkadaş olmasını sağlayabilirsiniz.''

Sosyal medyada kullanıcının kendisini, çocuklarını ve çevresini korumak için neler yapabileceği konularında da bilgiler veren Öztürk, internet kullanıcılarının sadece harflerden veya sayılardan oluşan zayıf parolalar yerine, harfler, sayılar ve özel işaretlerden oluşan güçlü parolalar kullanması gerektiğini bildirdi.

PAROLANIZI PERİYODİK ARALIKLARLA DEĞİŞTİRİN

Parolaların periyodik aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, ''Parolanızın deşifre olduğu endişesi hissettiğiniz anda değiştirin. 15-20 gün aralıklarla gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Doğal ortamda arkadaşlık kurmayacağınız kişilerle sanal ortamda da arkadaşlık kurmayın'' diye konuştu.

''Sosyal medyayı sınırsız özgürlük alanı gibi görerek, aklımıza gelen herşeyi paylaşmak doğru bir yaklaşım değildir'' diyen Öztürk, şöyle devam etti:

''Aslında sosyal medya özgürlüğün yanında kayıt altına girmeyi ve denetimi beraberinde getirmektedir. Gençliğinizde yazdığınız bir mesaj veya yayınlamış olduğunuz fotoğraf, video veya galeri, onlarca yıl sonra, tanınmış bir kişi veya önemli bir politikacı olmanızın önünde önemli bir engel haline gelebilir. Herkesle paylaşmayacağınız bilgiyi sosyal medyada da paylaşmayın, siz paylaştığınız bilgiyi sadece arkadaşlarınızla sınırlamış olsanız bile, paylaşmış olduğunuz arkadaşlarınızın, bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmayacağını garanti edemezsiniz. Özel bir bilginizi paylaşmadan bir kaç kere düşünün. Sosyal medyada gizliliğe yer yok, şeffaflığa yer vardır.''

Son Güncelleme: 11.12.2011 15:15
Anahtar Kelimeler:
ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim