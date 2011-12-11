ÇOCUKLARINIZLA SANAL ALEMDE DE ARKADAŞ OLUN

Çocukların, internette uygunsuz arkadaşlıklar edinip, uygunsuz bilgi paylaşımları yaparak gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenme riskine karşı, ailelerin sanal alemde de çocuklarıyla arkadaş olmaları ve onları sürekli denetlemeleri gerektiği bildirildi.

Konya Bilişim Derneği (KOBİD) Başkanı Ahmet Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzün en önemli toplumsal ihtiyaçlarının başında ''bilişimin doğru ve verimli kullanılması'' konusunun geldiğini belirtti.

Sosyal ağlardaki gelişmelerin, güvenlik ve gizlilik endişelerini de beraberinde getirdiğini ifade eden Öztürk, ''Sosyal medya kullanıcılarında, başkalarının kendi adlarına hesap açmaları, sosyal medya sitelerine kaydedilen bilgilerin kar amaçlı üçüncü şahıslara pazarlanması, çocukların olumsuz arkadaşlık edinmeleri gibi endişeler mevcut. Bu endişeler kullanıcılarda her geçen gün daha da artarak devam ediyor'' dedi.

AİLELER, ÇOCUKLARIYLA SOSYAL MEDYADA DA ARKADAŞ OLSUN

Öztürk, bugün bilgisayar kullanabilen her yaştan çocuğun internete girip sosyal ağlara kaydolabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Sosyal ağlara kaydolan bu çocuklar, zamanlarının büyük bölümünü internet başında geçiriyor. Çocukların, internette arkadaşından ödev alış verişi yapması, bilgi paylaşması gerekli ve istenen bir durumdur ancak gereksiz zaman geçirmesi, uygunsuz arkadaşlıklar edinip, uygunsuz bilgi paylaşımları çocuklarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumu kontrol altına alabilmek için anne ve babaların sosyal ağ üzerinde çocuklarının sanal arkadaşı olmasında fayda vardır. Eğer kendiniz, bilgisayar kullanımına yabancı iseniz eğitimini almanızda fayda vardır. Bu mümkün değilse, yakın tanıdıklarınızın, çocuklarınızla sosyal medyada arkadaş olmasını sağlayabilirsiniz.''

Sosyal medyada kullanıcının kendisini, çocuklarını ve çevresini korumak için neler yapabileceği konularında da bilgiler veren Öztürk, internet kullanıcılarının sadece harflerden veya sayılardan oluşan zayıf parolalar yerine, harfler, sayılar ve özel işaretlerden oluşan güçlü parolalar kullanması gerektiğini bildirdi.

PAROLANIZI PERİYODİK ARALIKLARLA DEĞİŞTİRİN

Parolaların periyodik aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, ''Parolanızın deşifre olduğu endişesi hissettiğiniz anda değiştirin. 15-20 gün aralıklarla gizlilik ayarlarınızı kontrol edin. Doğal ortamda arkadaşlık kurmayacağınız kişilerle sanal ortamda da arkadaşlık kurmayın'' diye konuştu.

''Sosyal medyayı sınırsız özgürlük alanı gibi görerek, aklımıza gelen herşeyi paylaşmak doğru bir yaklaşım değildir'' diyen Öztürk, şöyle devam etti:

''Aslında sosyal medya özgürlüğün yanında kayıt altına girmeyi ve denetimi beraberinde getirmektedir. Gençliğinizde yazdığınız bir mesaj veya yayınlamış olduğunuz fotoğraf, video veya galeri, onlarca yıl sonra, tanınmış bir kişi veya önemli bir politikacı olmanızın önünde önemli bir engel haline gelebilir. Herkesle paylaşmayacağınız bilgiyi sosyal medyada da paylaşmayın, siz paylaştığınız bilgiyi sadece arkadaşlarınızla sınırlamış olsanız bile, paylaşmış olduğunuz arkadaşlarınızın, bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmayacağını garanti edemezsiniz. Özel bir bilginizi paylaşmadan bir kaç kere düşünün. Sosyal medyada gizliliğe yer yok, şeffaflığa yer vardır.''