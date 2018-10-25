Çocuklarının dişlerini kolayla çürüten baba hapse atıldı

Fransa'da, biri üç, diğeri dört yaşındaki iki oğlunun dişlerini, çocuklara sadece Coca-Cola ve kek vererek çürüten bir baba hapse atıldı.

Savcılar, üç ay hapis cezası verilen alkolik babanın çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığını belirtti.

Limoges Mahkemesi, adı açıklanmayan adamın 2016-2018 yıllarında babalık görevlerini yerine getirmediğine hükmetti.

Büyük çocuğun yedi dişinin çürüdüğü, küçük erkek çocuğunun ise konuşamadığı belirtildi.Her iki çocuk da, sağlıklı bir şekilde beslendikleri koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

Yardım kuruluşu France Victimes 87'nin temsilcisi Carole Papon, babanın "okuma-yazma bilmediğini, sayı sayamadığını, durumun ciddiyetinin farkında olmadığını ve aldığı sosyal yardım ödemelerinin tümünü alkole harcadığını" belirtti. Papon ayrıca, "ailenin yiyecek hiçbir şeyi olmadığını ve içecek olarak sadece Coca-Cola bulunduğunu" anlattı.