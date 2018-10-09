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Çocuklarda “Oyun Çağı“ Tarih Oluyor

Çocuklarda “Oyun Çağı“ Tarih Oluyor

09 Ekim 2018 Salı 06:32
Çocuklarda “Oyun Çağı“ Tarih Oluyor

Kanada'da yapılan araştırmaya göre, oyun çağı olarak kabul edilen 8-12 yaş grubundaki çocukların üçte ikisi fiziksel aktivite, oyun oynamaya yönelik temel hareket becerileri, bilgi ve motivasyondan yoksun büyüyor.

Ottawa Üniversitesine bağlı Doğu Ontario Çocuk Hastanesi (CHEO) Araştırma Enstitüsündeki bir grup araştırmacı tarafından yürütülen ve üç yıl boyunca Kanada genelinde 8-12 yaş arası 10 bin 34 çocuğun izlendiği çalışmanın sonuçları, Springer Nature ve BMC Public Health isimli bilimsel dergilerde yayımlandı.

Çalışmada izlenen çocukların sadece üçte birinin, temel bir fiziksel etkinlik düzeyi olarak düşünülen kriterleri karşıladığı, geri kalan üçte ikisinin, top atma veya basit aerobik testlerde bile beklentilerin altında performans sergilediği, oyun oynama becerilerinden yoksun olduğu ve yeterli fiziksel aktivitesinin bulunmadığı belirlendi.

CHEO Araştırma Enstitüsü Sağlıklı Aktif Yaşam ve Obezite Araştırmaları Direktörü Dr. Mark Tremblay, çalışmanın sunumunda yaptığı açıklamada, bu durumun çocukların sağlıkları üzerinde büyük etkileri olabileceğine dikkati çekti.

Dr. Tremblay, "Bugün çocukların eskiden olduklarından daha az aktif olduklarını biliyoruz. Eskiden olduğundan daha az uyuyorlar. Eskiden olduğundan daha ağırlar. Eskiden olduğundan daha yerleşik değiller." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLAR ZATEN DIŞARI ÇIKMIYOR"

Bu alanda "fiziksel okuryazarlık" şeklinde yeni bir ölçüt olduğuna işaret eden Tremblay, oyun çağındaki çocukların fiziksel aktivite ve yeterlilik seviyelerinde dramatik bir düşüş olduğunu vurguladı.

Ebeveynlerin, yakın bir gelecekte 'git dışarda oyna' dedikleri çocuklarının, "Dışarıda ne yapabilirim ki?" cevabıyla karşılaşacaklarını belirten Tremblay, "Muhtemelen ömrü boyunca ağaçlara hiç tırmanmayan çocuklar olacak. Benzer şekilde bisiklete binmeyi asla öğrenemeyen bir çocuk, kısıtlı sayıda eğlence fırsatı bulan çocuklar." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 09.10.2018 09:50
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