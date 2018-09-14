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“Çocuklara Cinsel İstismar“ Vatikan'ın Gündeminde

“Çocuklara Cinsel İstismar“ Vatikan'ın Gündeminde

14 Eylül 2018 Cuma 06:29
“Çocuklara Cinsel İstismar“ Vatikan'ın Gündeminde

PAPA FRANCİSCUS, ABD'Lİ KARDİNALLERLE, PENSİLVANYA EYALETİNDE ORTAYA ÇIKAN ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SKANDALINI GÖRÜŞTÜ

 YENİ PİSKOPOSLARA DA HİTAP EDEN PAPA, ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR SKANDALLARINA "RUHSAL YARIKLAR" VE "VAROLUŞSAL BOŞLUĞUN" NEDEN OLDUĞUNU VURGULADI

 Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD Piskoposlar Konferansı delegesiyle, Pensilvanya eyaletinde ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalını görüştü.

 

Papa, Vatikan'da ABD Piskoposlar Konferansından bir delegeyi kabul etti.

 

Papa'nın ABD'li kardinallerle görüşmesinde gündemi Pensilvanya eyaletinde ortaya çıkan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı oluşturdu.

 

Görüşmenin ardından açıklama yapan ABD Piskoposlar Konferansı Kardinali Daniel DiNardo, Papa ile "Amerikan Katolik Kilisesi'ndeki ahlaki krizi" görüştüklerini söyledi.

 

Başka bir etkinlikte de yeni 130 piskoposa hitap eden Papa, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına "ruhsal yarıklar" ile "varoluşsal boşluğun" neden olduğunu dile getirerek, bu konunun özüne inilmesi gerektiğini belirtti.

 

Papa, rahipler ile ilahiyat öğrencilerine özellikle dikkat verilmesi gerektiğini ifade etti.

 

ABD'DE BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR

 

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

 

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Bu arada, Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano, Papa'nın, çocuk istismarı suçlamaları yüzünden geçen ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick ile ilgili iddiaları 2013 yılından beri bilmesine karşın eyleme geçmediğini söyleyerek Papa Franciscus'u istifaya davet etmişti.

 

ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMARI İÇEREN ÇOK SAYIDA VAKA

 

Katolik Kilisesi'nin dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

 

Birleşmiş Milletler (BM) de Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara, on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı. Vatikan ise 2014 yılının ocak ayında 400 papazın önceki iki yılda çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından papazlık görevinden çıkarıldığını kabul etti ancak kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği kaydedildi.

 

Son Güncelleme: 14.09.2018 09:44
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