Çocuklar İçin Toplanan Parayı Çalınca..

Çocuklar İçin Toplanan Parayı Çaldı, Faiziyle İade Etti



Çocuklar için toplanan yardım parasını çalan adam, kısa süre içerisinde yaptığından pişman oldu ve çaldığı parayı faiziyle iade etti.



İngiltere çaldığı parayı faiziyle iade eden hırsızı konuşuyor. Yeğeninin futbol maçını izlemek için futbol akademisine giden 30 yaşındaki adam, çalışanların bir anlık dalgınlığından yararlanıp, çocuklar için toplanan yardım parasını çaldı.



Kısa bir süre sonra yaptığından pişman olan Darren Green, hatasını telafi etmek için çaldığı parayı faiziyle iade etti.



Eski futbolcu Jamie Pollock’un işlettiği futbol akademisini soyan Green, “Suçu bir çılgınlık anında işledim” itirafında bulundu. Mahkemeye çıkarılan Green’in 2011 yılından beri 41 farklı suçtan kaydı bulunduğu açıklandı.



İşlediği suçtan dolayı yargılanan Green, çaldığı parayı iade etmesine rağmen ceza almaktan kurtulamadı. Mahkeme ceza olarak Green’in 1 yıl boyunca kamu yararına çalışmasına karar verdi.