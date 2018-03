Çocuk Hakları Çalıştayı Golden Tulip Otel’de yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hizmet veren Gençlik Aile Destek Eğitim Merkezi (GADEM ) ve KKTC Telsim işbirliğiyle organize edilen

Çocuk Hakları Çalıştayı, bugün Golden Tulip Otel’de yapılıyor.

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi’nin katılımıyla saat 09.00’da başlayan çalıştaya, KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık, Sosyal Hizmetler Dairesi, GADEM ve Telsim yetkilileri ile ilgili uzman ve akademisyenler katıldı.

Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştay gün boyu devam edecek.

Çalıştayda uzmanlar, “Özel Çocukların Özel Hakları”, “Haklar ve Çocuk”, “Ergenlerde Riskli Davranışlar”, “Okullarda Çocuğun İhmal, İstismar ve Şiddetten Korunması”, “Çocuk Cumhuriyeti Bir Düş Mü?”, “Kıbrıslı Türklerde Hazcı Eğitimlerin Çocuk ve Ergen Gelişimi Üzerine Etkileri”, “Çocuklarımız Malımız Değildir”, “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesinde PDR Servislerinin Önemi” konularında sunumlar yapacak.

Çalıştay sonunda alınan kararlar raporlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacak.

TANPINAR

Çalıştayda ilk sözü alan KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, gelecek nesillere dünyanın nasıl bırakılacağının önemli olduğuna işaret ederek, temiz bir gelecek için sağlıklı çocuklar, bireyler yetiştirmenin şart olduğunu kaydetti.

Tanpınar, bir süre önce KKTC Telsim’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve GADEM’le yaptığı çalışma sonucunda bugünkü çalıştayın gerçekleştirildiğini anlattı.

Çocuk sağlığını ve psikolojisini etkileyen her davranışın çocuk istismarına girdiğini ifade eden Tanpınar, önünde içilen her sigaradan, televizyonda izlemesine izin verilen her kötü sahneden, anne baba arasında geçen en ufak olumsuz diyalogdan çocukların olumsuz etkilediklerini söyledi.

Çocuklara olumsuz davranışlarda bulunulmamasının temiz toplumun en önemli noktası olduğunu belirten Tanpınar, KKTC Telsim olarak çalıştaya katkı koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tanpınar, KKTC Telsim’in bu tür etkinliklere maddi ve manevi katkısının devam edeceğini sözlerine ekledi.

KÜÇÜK

Tanpınar’dan sonra söz alan Başbakan İrsen Küçük’ün eşi Gülin Küçük de, böyle bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştayın çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesi, istismarlarının, şiddettin önlenmesi için konunun enine boyuna irdelenerek çözüm yolları bulunması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

“Türk Ulusu için çocukların çok önemli olduğunu” ifade eden Küçük, “en değerli varlığımız olan çocuklarımızı koruyup kollamak en yüce görevimizdir. Çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidirler. Bu nedenle, çocukların sevgi içinde ve hoşgörülü yetiştirilmesi, var olan yeteneklerinin geliştirilmesi, hayattan beklentilerinin karşılanması, sorunlarına çözüm bulunabilmesi ve umutlarının canlı tutulabilmesi, geleceğine yön verecek güçte bireyler olarak toplumsal yaşamda yer alabilmeleri sağlıklı bir toplum yapısı için gereklidir” dedi.

Dünyada çocukların çeşitli koşullarda istismara uğradıklarını ve haklarının gasp edildiğini ifade eden Küçük, 20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni kabul ettiğini ve 193 ülkenin de bunu onayladığını anımsattı.

Bu sözleşmenin imzalanmış olması ve belli hakların uluslararası düzeyde tanınmış olmasının çocukları böylesi kötülüklerden korumaya yetmediğini anlatan Küçük, bunun kağıt üzerinde bir uygulama değil, hayatın bir parçası, bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“İşte böylesi çalıştaylarla, bunun hayat biçimi olması yolunda önemli ilerlemeler sağlanmakta, bu yönde kayda değer adımlar atılarak bilinçlenme yönünde gelişmeler sağlanmaktadır” diyen Gülin Küçük, çocukların olumsuzluklardan etkilenmeden mutlu bir yaşam sürmelerinin sağlanması, geleceklerinin güvence altına alınmasının devletin yanı sıra, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin çabasını gerektirdiğini kaydetti.

Küçük şöyle devam etti: “Çocuklarımızın, uygarlığın tüm fırsatlarından yararlanarak en iyi biçimde yetişmesi amacıyla gösterilen çabalar, aydınlık yarınların kurulmasında en önemli harç olacaktır. Çocuklar; özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır.”

Gülin Küçük konuşmasının sonunda, çalıştayın ülkede çocuk hakları konusunda atılacak adımlara önemli bir ivme kazandırmasını diledi.

ÜNVERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de, çalıştaya gösterilen duyarlılıktan ötürü memnuniyetini dile getirerek, ülkede ilk kez böyle bir çalıştayın organize edildiğini söyledi.

Çocukların şiddet ve istismara uğramadan, en iyi şekilde yetiştirilebilmesi için el birliğiyle çalışıldığını belirten Bakan Ünverdi, bakanlığının, çocuk ihmal ve istismarının önlenmesi için çalıştay sonunda alınacak kararları dikkate alarak eylem planları ortaya koymayı hedeflediğini söyledi.

Çocukların her şeyin en güzelini hak ettiklerini ifade eden Bakan Ünverdi “Yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızı korumak, onlara hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak, hepimizin önceliği ve ortak çabasıdır. Onlar bizim geleceğimizdir. Çocuklara yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.

Dünyanın birçok yerinde ve KKTC’de; şiddete, cinsel tacize uğrayan, çalıştırılan çocukların, tüm yaşamlarını etkileyecek telafisi mümkün olmayan acılara maruz kaldıklarını vurgulayan Bakan Şerife Ünverdi; çocuklara yönelik şiddet, istismar ve tacizin engellenmesinin ve çocukların hak ve sorumluluklarının ihlal edilmesini önlemenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öncelikli görevlerinden olduğunu söyledi.

Bakanlığının, Sosyal Hizmetler Dairesi, üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği içinde çocuk haklarının korunması hususunda özveriyle çalıştığını anlatan Ünverdi, bakanlığı ve onlara bağlı dairelerin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Ünverdi konuşmasının sonunda şöyle dedi:

“Her çocuğun sağlık, güvenlik, eğitim, bakım gibi haklardan koşulsuz ve eşit olarak faydalanması ve hiçbir çocuğun cinsel istismara maruz kalmaması temennisiyle çalıştayın başarılı geçmesini ve çalıştay sonuçlarının ülkemizde çocuk haklarının mevcut durumu açısından bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamuoyuna yol gösterici olmasını diliyorum.”