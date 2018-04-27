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Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!

ABD'de bir anne, otizmli çocuğunun okula başladıktan sonra davranışlarının değiştiğini fark edince sıradışı bir yönteme başvurdu. Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koyan kadın şok edici gerçeği ortaya çıkardı.

Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!

ABD'de bir anne, otizmli çocuğunun okula başladıktan sonra davranışlarının değiştiğini fark edince sıradışı bir yönteme başvurdu. Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koyan kadın şok edici gerçeği ortaya çıkardı.

27 Nisan 2018 Cuma 00:51
Çocuğunun çantasına dinleme cihazı koydu… Şok edici gerçeği öğrendi!

ABD Louisiana eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Camden Davis, otizmli çocukların eğitim gördüğü Hope Academy adlı özel okula başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu.

Çocuğunun eskisinden daha içine kapanık olduğunu fark eden anne Milissa Davis, Camden’le konuşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştıysa da başarılı olamadı.

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Durumun okulla bir ilgisi olduğundan şüphelenen anne Davis, çocuğun çantasına bir dinleme cihazı yerleştirdi. Aradan geçen 1 haftada kayıtları dinleyen anne hayatının şokunu yaşadı. Okuldaki öğretmenlerin çocuğuyla dalga geçtiğini ve ona aşağılayıcı cümleler kullandığını duyan anne çılgına döndü.

Davis okul yönetimi ve öğretmenler hakkında şikayetçi olurken, söz konusu davranışları sergileyen 2 öğretmenin okuldan atıldığı öğrenildi.

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