Çocuğumuz yargılanıyor, mutluyuz

Hopa’da 31 Mayıs’ta Metin Lokumcu’nun hayatını kaybettiği olayların ardından tutuklanan 22 kişinin aileleri, kamuoyunun dikkatini duruşmaya çekmek için, çağrı metnini düğün davetiyesi şeklinde bastırdı.

31 Mayıs'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi Erdoğan'ı protesto etmek isteyen Hopa halkına polisin müdahalesi sonucu emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetmişti. Lokumcu'nun ölümünü protesto için Ankara'daki gösteriye katılan çoğu öğrenci 28 kişi, 17 yıldan 52 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Yargılanan tutukluların aileleri, kamuoyunun dikkatini duruşmaya çekmek için, çağrı metnini düğün davetiyesi şeklinde bastırdı. Davetiyede "Oğlumuzun ve kızımızın mahkemesine gelerek onlara sahip çıkmanız bizi onurlandıracaktır" dendi. Davetiyede "Hopa Davası’ndan altı aydır tutuklu bulunan oğlumuzun ve kızımızın mahkemesine gelerek, onlara sahip çıkmanız bizi onurlandıracaktır" dendi.

Çağrıyı yapanlar, davetiyede 'Annesi ve babası' olarak belirtildi. 2 bin 500 adet basılan davetiye Ankara’da dağıtıldı. Radikal Gazetesi'nin haberine göre, davada tutuklu yargılanan isimler arasında yer alan Uğur Uzunpınar’ın annesi Hatice Uzunpınar, davetiye fikrinin akıllarına nasıl geldiğini şöyle anlatıyor: "Tutuklu aileleri olarak, insanların ilgisini duruşmaya çekmek için neler yapabileceğimizi sürekli konuşuyorduk.

Kamuoyu bu meseleye duyarsız kalmaya başlamıştı. Bir toplantımızda tutuklulardan Hamza Doruk Yıldırım’ın annesi söz aldı ve ‘Arkadaşlarımı duruşmaya çağırırken, sanki onları oğlumun düğününe davet ediyormuşum gibi bir his kaplıyor içimi’ dedi. Biz de bunun üzerine çağrı metnini düğün davetiyesi olarak bastırmayı kararlaştırdık."