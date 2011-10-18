Clinton'dan sürpriz Libya ziyareti

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, önceden duyurulmayan bir ziyaret için Libya'ya gitti.

Libya'daki geçiş yönetimine 11 milyon dolarlık yeni bir yardım paketi önerecek olan Clinton, Malta ziyaretinin ardından bugün başkent Trablus'a geçti. Şubat ayında Kaddafi karşıtı ayaklanmanın başlamasından sonra Libya'ya giden en üst düzey ABD'li yetkili olan Clinton, burada Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. ABD'li diplomatik kaynaklar, Clinton'ın görüşmede Libya'ya yeni bir yardım paketi sunacağını söyledi.

Yeni yardım paketiyle birlikte ABD'nin Libya'ya yaptığı yardım tutarının şubat ayından bu yana 135 milyon doları bulacağı açıklandı. Yardımın Libya'nın kayıp olan binlerce omuzdan ateşlenen füzeyi bulup yok etmesine destek amacı taşıdığı belirtildi. ABD, bu füzelerin terörist grupların eline geçmesinden endişe ediyor.

Clinton'ın ayrıca, Kaddafi yanlıları ile yaşanan çatışmalarda yaralanan UGK güçlerinin tedavisi için tıbbi yardım önerisi açıklayacağı kaydedildi. Yardım konuları arasında Fulbright burslarını içeren eğitim programları ve ülkenin doğusunda yürütülecek bir arkeoloji projesi de bulunuyor. ABD'li yetkililer, Clinton'ın UGK yetkilileri ile görüşmesi sırasında Lockerbie saldırısı konusunu da gündeme getireceğini belirtti.

TRABLUS ZİYARETİNDEN ÖNCE MALTA'DAYDI Clinton sabah saatlerinde de Malta'da görüşmeler yaptı. Maltalı mevkidaşı Tonio Brog tarafından karşılanan Clinton, günün ilerleyen saatlerinde Başbakan Lawrence Gonzi ile bir araya geldi. Malta, NATO’nun Mart ayında başlattığı operasyon kapsamında, Libya’daki işçilerin tahliye edilmesi ve insani yardım ulaştırılması adına lojistik destek sağladı. Ayrıca, Libya’daki hava operasyonlarının kontrolünde de rol oynadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, dün Libya’ya gitmeden önce Malta’da temaslarda bulunmuştu. Clinton, 1989’da dönemin ABD Dışişleri Bakanı James Baker ve eski başkan George Bush’un ardından, Malta’yı ziyaret eden en üst düzey ABD’li yetkili oldu.