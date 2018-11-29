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Clınton: "trump, Kaşıkçı Örtbasının Bir Parçası"

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON:

Clınton: "trump, Kaşıkçı Örtbasının Bir Parçası"

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON:

29 Kasım 2018 Perşembe 07:28
Clınton:

ESKİ ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON: "CEMAL KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLÜRKEN KONSOLOSLUKTA OLANLARIN ÖRTBAS EDİLMESİNİN BİR PARÇASI OLAN BİR BAŞKANIMIZ (ABD BAŞKANI DONALD TRUMP) VAR"


New York, 29 Kasım 18 (.): ABD\'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016 Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti\'nin adayı Hillary Clinton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız (Donald Trump) var." dedi.
Clinton, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Kanada\'nın Toronto kentinde yaptıkları konuşmada, ABD Başkanı Trump\'a yüklendi.
Hillary Clinton, Trump\'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki tavrına değinerek, "Kaşıkçı öldürülürken konsoloslukta olanların örtbas edilmesinin bir parçası olan bir başkanımız var." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump\'ın Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelmekten çekindiğini belirten Clinton, "Bu durum, ABD\'nin iş sözleşmeleriyle ilgili değil, kendi kişisel bağlantıları ile ilgili. Hem Başkan hem de damadı Jared Kushner\'ın aileleri ve şirketlerinin Suudi Arabistan Krallığı ile ne kadar ticari çıkarı olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.
KAŞIKÇI CİNAYETİ VE TRUMP
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğunda Suudi Arabistan\'dan gelen bir grup tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından ABD-Suudi Arabistan ilişkileri yeniden mercek altına alınmıştı.
Trump ise bir taraftan Suudi Arabistan\'a yaptırım uygulanabileceğini dile getirirken diğer taraftan ikili ilişkileri bozmak istemediği sinyalini vermişti. Trump, bu süreçte Suudi Arabistan\'a 110 milyar dolarlık silah satışını ve bu ülkenin ABD\'ye yatırımlarını savunmuştu.
Trump\'ın damadı Kushner ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman\'ın yakınlığı da sık sık eleştiri konusu oluyor.
(AA/TUĞ/ÖK)
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