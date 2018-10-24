Clinton\'lara, Obama\'ya Ve Beyaz Saray\'a Şüpheli Paketler Gönderildi

Washington, 24 Ekim 18 : Eski ABD başkanı Bill Clinton ile eşi Hillary Clinton\'ın New York\'taki rezidansı ile eski başkan Barack Obama\'nın ofisine "patlayıcı" bulunan paketler gönderildi. CNN International, \'Beyaz Saray\'a da şüpheli bir paket gönderildiğini\' aktardı.

CNN televizyon kanalı New York\'taki ofisinin de bulunduğu Time Warner Center\'ın da "şüpheli paket alarmı" nedeniyle boşaltıldığını duyurdu.

ABD Gizli Servisi\'nden yapılan açıklamada, Clinton ve Obama\'ya giden ve rutin tarama sürecinde tespit edilen paketlerin "uygun bir şekilde imha edildiği" belirtildi.

Beyaz Saray yaptığı yazılı açıklamada, Clinton ve Obama\'ya yönelik "alçak saldırı girişimlerini" kınadı.

Beyaz Saray açıklamasında \'olayın sorumlularının yasalar uyarınca cezalandırılacağı \'ifade edildi.

Her iki eski Başkan da Demokrat. New York Times gazetesine göre işadamı ve Demokrat Parti’nin önde gelen bağışçılarından George Soros’un evine pazartesi günü gönderilen patlayıcı maddeye benzer olduğu ve bu olayla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Gizli Servis\'in açıklamasında ne Obama ne de Clintonların paketi alma riski bulunduğuna dikkat çekildi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 2016 ABD başkanlık seçimlerinde yarışmıştı.

(BBC/VOA/FG)