Clinton’dan İran’a Türkiyeli gözdağı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD’nin yıl sonunda askerlerini çekmesiyle doğacak boşluğu İran’ın dolduracağı iddialarına yanıt verdi.

CNN’e konuşan Clinton, ABD’nin Irak’ta kalacak diplomatik varlığından öte, bölgedeki askeri varlığına da güvendiğini belirterek şöyle dedi: “Kimse, özellikle de İran, Irak’ın geleceğine bağlılığımızı yanlış hesaplamasın.

Irak’taki çok önemli diplomatik varlığımızın yanısıra, komşu ülkelerde üslerimiz var ve Türkiye müttefikimiz. Bölgede varlığımız epey güçlü.”