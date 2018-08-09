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Clinton'ın Yazdığı Roman Milyon Satıyor

Clinton'ın Yazdığı Roman Milyon Satıyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 07:18
Clinton'ın Yazdığı Roman Milyon Satıyor

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'ın ünlü roman yazarı James Patterson ile kaleme aldığı "Başkan Kayıp" (The President is missing) adlı romanın satışlarının bir milyonu geçtiği belirtildi.
Gerilim türündeki kitabın yayıncıları Alfred A. Knopf ve Little Brown Co tarafından bu hafta yapılan açıklamada kitabın satışlarının sadece Kuzey Amerika'da bir milyonu geçtiği kaydedildi.
Haziran ayı başında piyasaya çıkan 500 sayfalık roman haftalarca ABD'de "En çok satanlar" listesinde yer aldı.
Romanda Türkiye'den Cihadın Çocukları (Sons of Jihad) adlı bir terör örgütünün başı Süleyman Cindoruk’un Amerika’ya yönelik siber saldırısına karşı hayali ABD Başkanı Jonathan Lincoln Duncan'ın mücadelesi anlatılıyor.
Yorumcular, kitabın yazarı Clinton'ın başkanlığı dönemi ile roman kahramanı Başkan Duncan kurgusu arasında benzerlikler olduğuna dikkati çekiyor.
1993-2001 yıllarında iki dönem ABD Başkanlığı yapan Clinton’un 2004'te piyasaya çıkan "Hayatım" (My Life) isimli kurgusal olmayan bir kitabı daha bulunuyor.
 

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Son Güncelleme: 09.08.2018 10:49
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