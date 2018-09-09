banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
245.635
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2624
EURO
7.3714
En Çok Yağış Nereye Düştü?
EN ÇOK YAĞIŞ NEREYE DÜŞTÜ
Bıçaklı kavga
BIÇAKLI KAVGA
Gazimağusa'da telefon hırsızlığı
TELEFON HIRSIZLIĞI
Ercan'da yine uyuşturucu
ERCAN'DA YİNE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Telefonu kim çaldı?
Kapat

Çipras\'tan Yeni Ekonomi Paketi...

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:

Çipras\'tan Yeni Ekonomi Paketi...

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:

09 Eylül 2018 Pazar 06:21
Çipras\'tan Yeni Ekonomi Paketi...
YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS: "KREDİTÖRLERLE ANLAŞMA SAĞLAYARAK ÜLKEMİZİN AVRUPA YOLUNU TEHLİKEYE ATMAMAYI SEÇMEMİZİN DOĞRU TERCİH OLDUĞU İSPATLANDI"

"TÜM TARAFLARLA GÖRÜŞMELERİMİZİ TAMAMLADIKTAN SONRA 2019\'DA ASGARİ ÜCRETİ YÜKSELTECEĞİZ"

Selanik, 9 Eylül 18 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, vergi indirimleri ve maaş artışını içeren yeni ekonomi paketini açıkladı.
Çipras, 83. Uluslararası Selanik Fuarı\'nın açılışında yaptığı konuşmada, kurtarma paketi sonrası hükümetinin ortaya koymayı hedeflediği vergi indirimleri ve sosyal reformları içeren ekonomi vizyonunu anlattı.
Ağustos 2015\'te zorlu seçim yaparak kurtarma paketini kabul ettiklerini anımsatan Çipras, "Kreditörlerle anlaşma sağlayarak ülkemizin Avrupa yolunu tehlikeye atmamayı seçmemizin doğru tercih olduğu ispatlandı." ifadesini kullandı.
Çipras, Yunan ekonomisinin 9 yıl sonra yeniden toparlandığını belirterek, "Kurtarma paketi sonrası Yunanistan\'ı, yeni çağın Yunanistanı\'nı dizayn ve inşa etmek için koşullar sağlandı." dedi.
İhracat, sanayi üretimi ve hane halkı tüketiminin yükseldiğine işaret eden Çipras, "Üst üste 6 çeyrek dönemdir ekonomi büyüme sağlıyor. İstatistik Kurumu, 2018 için büyüme tahminini yüzde 2,5\'e yükseltti." bilgisini paylaştı.
Çipras, mali disiplinin sağlandığını ve bütçenin beklenenden daha çok faiz dışı fazla verdiğine dikkati çekerek, 2019-2022 yıllarında rahatlama sağlamak için 3,5 milyar avroluk alan sağlayacaklarını söyledi.
Toplu sözleşmeleri yeniden düzelteceklerini açıklayan Çipras, "Tüm taraflarla görüşmelerimizi tamamladıktan sonra 2019\'da asgari ücreti yükselteceğiz." diye konuştu.
Çipras, ayrıca birçok farklı vergi türünü ve sosyal sigorta ödemelerini azaltacaklarını dile getirdi.
Konut vergisini yarı yarıya azaltacaklarını ifade eden Çipras, "1 Ocak 2019 itibarıyla 4 yıllık süre zarfında kurumlar vergisini yüzde 29\'dan yüzde 25\'e düşüreceğiz. 1 Ocak 2021\'den itibaren yüzde 24 olan KDV\'yi yüzde 22\'ye düşüreceğiz." açıklamasında bulundu.
Yunanistan, 8 yıl boyunca 3 kurtarma paketinin ardından 20 Ağustos\'ta programdan çıkan Avrupa\'daki son ülke olmuştu.
Öte yandan, ülkede normal şartlar içinde gelecek yıl eylül ayında genel seçime gidilmesi bekleniyor.
Yoğun güvenlik önlemleri altında düzenlenen fuar açılışı sırasında Çipras\'ın konuşması devam ederken binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi. Makedonya ile isim sorunu anlaşmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında saatlerce devam eden arbede yaşandı.
ABD\'nin onur konuğu ülke olduğu bu yılki fuara 20 ülkeden bin 500 şirket katılım gösteriyor.
(AA/SEL)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 37'e Çıktı, 2 Kişi Hala Kayıp
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
ABD’de şok! 40 bin dolarlık böcek çalındı!
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
Filistin Hükümetinden Abd'nin Yardımları Kesme Kararına Kınama...
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İsrail Ordusu Gazze Sınırında 4 Filistinliyi Gözaltına Aldı
İran, Erbil'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı
İran, Erbil'deki İkdp Kampını Vurdu: 9 Ölü 30 Yaralı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Cenevre’deki Yemen Toplantıları Başarısızlıkla Sonuçlandı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Basra'da Dünkü Olayların Bilançosu: 3 Ölü, 50 Yaralı
Abd’de
Abd’de "imzasız Makale" Tartışması Büyüyor
Esed Rejimi Varil Bombasından Vazgeçmiyor
Esed Rejimi Varil Bombasından Vazgeçmiyor
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 30'a Yükseldi
Japonya'daki Depremde Can Kaybı 30'a Yükseldi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim