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Çipras\'tan Türkiye İle İş Birliği Mesajı

Atina, 17 Nisan 18 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda

Çipras\'tan Türkiye İle İş Birliği Mesajı

Atina, 17 Nisan 18 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda

17 Nisan 2018 Salı 14:46
Çipras\'tan Türkiye İle İş Birliği Mesajı
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Atina, 17 Nisan 18 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye ile ilişkiler konusunda "Bizim şu anda turizmimizi nasıl geliştirebileceğimizi, Ege\'de ticaretin daha da güçlenmesi gibi konuları konuşmamız gerekiyor" dedi.

 

Çipras, deniz suyu arıtma tesisi açılışı için gittiği Meis adasında yaptığı konuşmada, Türkiye ile ilişkiler ve ülkesinin ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

İş birliği içinde ve birlikte barış içinde yaşamayı hedeflediklerini dile getiren Çipras, "Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Ancak, kimseden de korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

 

Çipras, Başbakan Binali Yıldırım\'ın düşen jette hayatını kaybeden Yunan pilot için taziyelerini ilettiğini hatırlatarak, "Bu iyi bir jestti ve bu tür hamlelerin devam etmesi gerekiyor. Bizim şu anda turizmimizi nasıl geliştirebileceğimizi, Ege\'de ticaretin daha da güçlenmesi gibi konuları konuşmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

Yunanistan\'ın gücünün yerinde olduğunu ve kilit bir role sahip olduğunu savunan Çipras, tahrik ve agresifliğin kudret alameti olmadığını kaydetti.

 

Yunanistan\'ın eski Başbakanı Yorgos Papandreu\'nun 2010\'da yine Meis\'te ilk kurtarma paketini kabul etmek zorunda kaldıklarını açıkladığını anımsatan Çipras, "Halkımızın memorandumların kötü havasını hissetmesinden 8 yıl sonra, bu zor zamanların sonuna geliyoruz. Bize çok şeye mal olan ezici kurtarma programlarından temiz bir çıkış için son dönemeçteyiz." şeklinde konuştu. 

 

Çipras, memorandum sonrası için sosyal adaletin en önemli yol göstericileri olacağını söyledi.

 

Yunanistan, üçüncü kurtarma paketi programından bu yılın ağustos ayında çıkmayı planlıyor.

 

(AA/HUR/GUR)

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