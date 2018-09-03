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Çipras\'tan Kurtarma Paketi Sonrası Toplu Sözleşme Müjdesi

YUNANİSTAN\'DA HÜKÜMET, 4 SEKTÖRDE İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞMELERLE YAKLAŞIK 75 BİN ÇALIŞANIN MAAŞINDA ARTIŞ SAĞLANACAĞINI DUYURDU

Çipras\'tan Kurtarma Paketi Sonrası Toplu Sözleşme Müjdesi

YUNANİSTAN\'DA HÜKÜMET, 4 SEKTÖRDE İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞMELERLE YAKLAŞIK 75 BİN ÇALIŞANIN MAAŞINDA ARTIŞ SAĞLANACAĞINI DUYURDU

03 Eylül 2018 Pazartesi 20:35
Çipras\'tan Kurtarma Paketi Sonrası Toplu Sözleşme Müjdesi

YUNANİSTAN\'DA HÜKÜMET, 4 SEKTÖRDE İMZALANAN TOPLU SÖZLEŞMELERLE YAKLAŞIK 75 BİN ÇALIŞANIN MAAŞINDA ARTIŞ SAĞLANACAĞINI DUYURDU

Atina, 3 Eylül 18 : Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 4 sektörde toplam 75 bin çalışanı ilgilendiren yeni toplu sözleşmeler imzalandığını bildirdi.
Çipras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalışma Bakanlığı ve ilgili sendikalar arasında yapılan 4 toplu sözleşmeyle çalışanların maaşlarını arttıracaklarını belirtti.
"Kurtarma paketlerinden çıkışın alameti olan ilk hükümet kararımızı gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Çipras, işçileri güçlendirme mücadelelerinin süreceğini kaydetti.
Yunanistan Çalışma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, Bakan Efi Ahçioglu\'nun, bankacılık, gemicilik, seyahat ve turizm acenteleri ve Uluslararası Denizcilik Birliği üyesi firmalara ilişkin toplu sözleşmeleri imzaladığı bildirilmişti.
Yunanistan\'da hükümet, kurtarma paketi programları altında etkisini kaybeden toplu sözleşmeleri yeniden güçlendirerek işçilerin gelir ve haklarını geliştirmeyi hedefliyor.
Yunanistan Başbakanı Çipras ayrıca, ekonomik kriz ile düşen asgari ücretin de yeniden arttırılacağı vaadinde bulunmuştu.
Öte yandan, ülkenin kreditörlerinin temsilcileri, Yunan hükümetini popülist uygulamalarla kemer sıkma önlemleri ve reformlardan geri dönülmemesi konusunda uyarıyor.
(AA/ÖZ/HA)
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