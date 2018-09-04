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Çıpras\'tan 42 Gün Sonra Yangın Felaketi Bölgesine Ziyaret

Atina, 4 Eylül 18 (.): Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 98 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin yaşandığı Mati bölgesini ziyaret etti.

Çıpras\'tan 42 Gün Sonra Yangın Felaketi Bölgesine Ziyaret

Atina, 4 Eylül 18 (.): Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 98 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin yaşandığı Mati bölgesini ziyaret etti.

04 Eylül 2018 Salı 12:42
Çıpras\'tan 42 Gün Sonra Yangın Felaketi Bölgesine Ziyaret

Atina, 4 Eylül 18 (.): Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 98 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin yaşandığı Mati bölgesini ziyaret etti.

Çipras, halkın acil ihtiyaç ve isteklerini dinlemek için bölgeye ziyarette bulunduğunu belirterek "Yaşanan trajik günlerin unutulmayacağı mesajını vermek için buradayım." ifadelerini kullandı.
Ziyaret sırasında bazı bölge sakinleri, sorumluların bir an önce bulunması ve cezalandırılması gerektiğini söyleyerek Çipras\'a tepki gösterdi.

Çipras\'a, İçişleri ve Ulaştırma bakanlarının bulunduğu bir heyet eşlik etti.

Bu arada Yunanistan İçişleri Bakanlığı, yangında zarar görenlere ihtiyaçlarını karşılamaları için 6 milyon 543 bin avro yardım dağıtıldığını açıkladı.

Ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi (ND) tarafından yapılan açıklamada ise "Çipras, ulusal felaketten 42 gün sonra olay mahalline geri döndü. Hükümetinin yetersizliğinden dolayı özür dilemek yerine trajikomik bir şekilde sorumluluklarından saklanmak için." ifadelerine yer verildi.

Yunanistan\'da 23 Temmuz\'da Atina\'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangının şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kenarındaki Mati ve civarındaki bölgelere sıçramasıyla ülkenin en büyük yangın felaketlerinden biri yaşanmıştı. Yangında 98 kişi ölmüş, 187 kişi yaralanmış, yüzlerce ev ve araç kül olmuştu.

(AA/FEZ)
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