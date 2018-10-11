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Çipras-steinmeier Görüşmesine "savaş Tazminatı" Gölgesinde Geçti

Atina, 11 Ekim 18 :  Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını ancak, bunun

Çipras-steinmeier Görüşmesine "savaş Tazminatı" Gölgesinde Geçti

Atina, 11 Ekim 18 :  Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını ancak, bunun

11 Ekim 2018 Perşembe 15:08
Çipras-steinmeier Görüşmesine

Atina, 11 Ekim 18 :  Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Almanya ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını ancak, bunun "uzak geçmişten gelen anlaşmazlıkları unutmak veya halı altına süpürmek" anlamına gelmediğini söyledi.

Çipras, Atina\'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Çipraş-Steinmeier görüşmesi, iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı\'ndaki Nazi işgali dönemine ilişkin savaş tazminatı tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti.

Ülkesinin kurtarma paketi programından çıkmayı başardığını ifade eden Çipras, "Bu gelişme, Yunan-Alman ilişkileri için geçmiş 8 yılın zor anlarını, ilişkileri zehirleyen kalıplaşmış görüşleri geride bırakarak ve insanlarımızın geleceği için hak ettikleri bir iş birliğini sağlayarak yeni bir başlangıç olabilir." diye konuştu.

Çipras, Almanya ile açtıkları yeni sayfaya rağmen "Bu, uzak geçmişten gelen anlaşmazlıkları unutmamız veya halı altına süpürmemiz manasına gelmiyor. Karşılıklı saygı çerçevesinde, uluslararası hukuk kapsamında çözümlere ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Steinmeier ise, Yunanistan\'da Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirerek, o dönemde gerçekleştirilen "vahşet" dolayısıyla özür diledi. Almanya Cumhurbaşkanı, "İkili ilişkilerimize yeni bir başlık atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Nazi işgali dolayısıyla ahlaki ve siyasi suçluluk duygusu içinde olduklarını belirterek, "Hukuki argümanlarımız farklı olsa da, yapmamız gereken Almanya tarafından yapılanları dengelemektir. Yaptığımızı unutmak değil, o dönemden alınan dersleri yeni nesillere aktararak halkların birbirilerinden nefret etmeden birlikte yaşamasını sağlamaktır." şeklinde konuştu.

ALMAN CUMHURBAŞKANINDAN NAZİ KAMPINA ZİYARET

Steinmeier ve eşi, görüşme öncesinde Atina\'nın Haydari bölgesinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşı\'nda Nazi güçleri tarafından toplama kampı olarak kullanılan askeri kışlayı ziyaret etti.

Steinmeier çifti, kışlada çelenk bırakarak o dönem kampta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

 

- Savaş tazminatı tartışmaları

 

Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve verilen zararın tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016 yılında tamamladığı rapor geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

 

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası\'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil olmak üzere savaş tazminatı olarak Almanya\'dan toplam 280 milyar euro civarında bir bedel talep ediyor.   Komisyonun hazırladığı raporun gelecek ay Yunan meclisinde oylanması bekleniyor.

Alman tarafı ise, 1960 yılında 115 milyon Alman Markı ödeme yapıldığına işaret ederek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

(AA/FG)

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