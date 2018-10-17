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Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini De Yürütecek

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:

Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini De Yürütecek

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS:

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Çipras Dışişleri Bakanlığı Görevini De Yürütecek

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ALEKSİS ÇİPRAS: "DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINI ÜSTLENME KARARI ALDIM"

"İSTİFAYI BÜYÜK BİR KALP SANCISIYLA KABUL ETTİM"

Atina, 17 Ekim 18 (.): Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanı Nikos Kocias\'ın istifasının ardından bakanlık görevini kendisinin üstleneceğini bildirdi. 

Çipras, istifayı kabul etmesinin ardından Başbakanlık binası önünde gazetecilere açıklamada bulundu. 

Kocias\'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çipras, "İstifayı büyük bir kalp sancısıyla kabul ettim." dedi. 

Çipras, Makedonya ile isim sorununa ilişkin gerçekleştirilen Prespa Anlaşması\'na değinerek, "Dışişleri Bakanlığını üstlenme kararı aldım. Bu, ülkenin uluslararası rolünü güçlendiren tarihi Prespa Anlaşması\'nı başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için elimden gelen ne varsa yapacağım konusunda kararlılığımı göstermektedir." ifadelerini kullandı. 

Makedonya\'da anlaşmanın kabulüne ilişkin devam eden meclis görüşmelerine "cesaret ve kararlılıkla" devam edilmesi gerektiği mesajını veren Çipras, "Başka bir fırsat olmayacak." diye konuştu.

Bakanlığı devralarak hükümetin anlaşma konusunda farklı mesajlar vermesinin önüne geçmeyi hedeflediğine işaret eden Çipras, "Yunanistan ve hükümetim uluslararası yükümlülüklerinin gereğini yerine getirecek." dedi.

KOCİAS\'TAN MESAJ

İstifa eden Kocias ise sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak, hükümetle yol ayrımına gelmek zorunda kaldığını ifade etti. 

Kocias mesajında, "Başbakan ve bir dizi bakan dünkü bakanlar toplantısında tercihlerini yaptı. Sonra da ben tercihimi yaptım." dedi.

Bir şiire atıfta bulunan Kocias, "Beni derinlere gömmek istediler. Ama bir tohum olduğumu unuttular." ifadelerini kullandı.

(AA/TUĞ/HA)

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