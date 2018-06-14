banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94541
ALTIN
194.640
DOLAR
4.6388
STERLİN
6.1846
EURO
5.4155
Cin tutuksuz yargılanacak
CİN TUTUKSUZ YARGILANACAK
Soygun zanlıları tutuklu yargılanacak
SOYGUN ZANLILARI TUTUKLU YARGILANACAK
Sahte öğrenci tutuksuz yargılanacak
SAHTE ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
7 üründe limit üstü kalıntı
7 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
banner282

Çipras: “Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke“

Çipras: “Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke“

14 Haziran 2018 Perşembe 12:44
Çipras: “Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke“

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliyi barındıran kritik ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke." dedi.

Çipras, Yunan Devlet Televizyonu’nda (ERT) katıldığı bir programda gazetecilerin, Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmayla ilgili sorularını yanıtladı.
Türkiye’nin, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra, Ege ve Doğu Akdeniz’deki tavırlarında bir "nitelik değişikliği" olduğunu ileri süren Çipras, iki ülke ilişkilerinde son zamanda gerginliğin arttığını söyledi.
Çipras, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta İtalyan şirketi ENİ’nin sondaj girişimlerine karşı olan tavrının ve Edirne’de sınırı geçen 2 Yunan askerin tutuklanmasının kabul edilemez hareketler olduğunu ifade ederek, "Burada, Türk tarafı, bir komşu ve özellikle ortak olarak, iyi komşuluk ve işbirliği mantığına uygun olarak hareket etmiyor. Ancak, Türkiye hesap edilmesi gereken bir ülke. Türkiye 3,5 milyon Suriyeliyi bulunduran bir ülke. Bunun için saygıyı hak ediyor. Aynı zamanda, takdir edersiniz ki, AB ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasının uygulanmasında da belirleyici rol oynuyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin bu dönemde içte ve dışta önemli meselelerle uğraştığını dile getiren Çipras, "Türkiye bölgede kritik ve güçlü bir ülke. Bu dönemde önemli sorunlarla karşılaşıyor. Suriye’deki savaş operasyonlarına karışmış bulunuyor. İçeride siyasi gerginlikler yaşanıyor. Dolayısıyla, Türkiye’ye karşı ne şekilde hareket edeceğimiz, sorunlarımızla nasıl mücadele edeceğimiz, bizi epey meşgul edecek bir mesele. Ciddi ve bütün bir stratejimiz olmalı." diye konuştu.
Çipras, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerler ilgili sorular üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a darbeci askerleri iade edeceği konusunda söz vermediğini iddia ederek, bu konunun telefonda yanlış anlaşılmış olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tezlerinin ve tavırlarının tamamen temiz olduğunu savunan Çipras, "Böyle bir söz vermiş olamam. Yunanistan gibi bir ülkede güçler ayrılılığının tamamen farkındayım. Yabancı bir ülkenin liderine adli makamların alacağı karar konusunda vaadlerde bulunmuş olamam. Açıkça belirtmek istiyorum, benim O’na karşı tezim ve tavrım tamamen temizdi. Başka konularda da, daha önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi. Çünkü yüksek düzeydeki açık irtibat kanalları, maksatlı olmayan olayların bile istenilmeyen hadiselere dönüşmesinde önleyici olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

banner277
Çipras, Yunanistan’ın, Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askerle ilgili diplomatik alanda her şeyi yaptığını belirterek, "Bunun ötesinde, sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.
Başbakan Çipras, programa katılan bir gazetecinin, Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin Türkiye’de adil yargılanmayacakları bahanesiyle iade edilmemeleri yönünde karar alan Yunanistan Yüksek Mankemesi’nin (Arios Pagos), kısa bir süre önce Türkiye’de İçişleri Bakanlığı’nın aranan teröristler listesinde bulunan Turgut Kaya’nın iadesi yönünde karar verdiğini hatırlatarak, "8’ler için hukuk devleti yok da, bir kişi için var mı?” şeklindeki sorusunu ise, "Yunan hukukuyla çoğu kez aynı görüşte değilim. Buna rağmen bu kararlara saygılı olmak durumundayım. Güçler ayrılığı olan bir ülke bunu gerektiriyor" şeklinde cevapladı.
 

YUNANİSTAN VE MAKEDONYA ARASINDA "İSİM SORUNU" ANLAŞMASI
Yunanistan ile Makedonya hükümetleri arasında "isim sorununu" çözmek için varılan anlaşmaya değinen Çipras, anlaşmada “Makedonya’nın yerine getirmesi öngörülen Yunanistan açısından önemli maddeler bulunduğunu” ifade ederek, "komşu ülkenin bunları yerine getirmememesi durumunda anlaşmanın iptal edileceğini." söyledi.
Makedon hükümetinin bu konuda üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi durumunda anlaşmanın Yunan Parlamentosunda kabul edileceğine dair inancını dile getiren Çipras, hükümetin küçük ortağı ANEL’in bu konudaki itirazlarının anlaşmanın onaylanmasını etkilemeyeceğini vurguladı.
Çipras, söz konusu anlaşmaya olumlu yaklaşan mecliste grubu bulunan başka siyasi partiler de bulunduğunu belirterek, "(ANEL lideri Panayotis) Kammenos’un kendi ideolojisine göre bir tavrı var. Ondan bunu değiştirmesini istemiyorum. Ancak, hükümetin sorumlu bir bakanı olarak bu anlaşmayı anlayışla karşılamasını bekliyorum. Anlaşma meclise geldiğinde de tavrını devam ettirecek. Ama, (Andonis) Samaras gibi, siyasi kariyer yapmak için hükümeti devirmeyecek." ifadelerini kullandı.
 

banner288
Son Güncelleme: 14.06.2018 16:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mısır'da Yeni Kabine Göreve Başladı
Mısır'da Yeni Kabine Göreve Başladı
Japonya, Kuzey Kore'ye Kaçırılan Vatandaşlarının İadesini İstiyor
Japonya, Kuzey Kore'ye Kaçırılan Vatandaşlarının İadesini İstiyor
Ab, Yenilenebilir Enerji Hedefini Yükseltecek
Ab, Yenilenebilir Enerji Hedefini Yükseltecek
Venezuela'da
Venezuela'da "ulusal Diyalog" İçin 43 Mahkum Daha Serbest Bırakıldı
Trump yüksek petrol fiyatlarından OPEC'i sorumlu tuttu
Trump yüksek petrol fiyatlarından OPEC'i sorumlu tuttu
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Nijerya'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü
Michelin Yıldızlı Hint Şeften Müslümanları Hedef Alan Açıklama
Michelin Yıldızlı Hint Şeften Müslümanları Hedef Alan Açıklama
Mali'de Çatışma
Mali'de Çatışma
Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Karar Açıklaması...el-maliki:
Filistin Dışişleri Bakanı'ndan Karar Açıklaması...el-maliki: "büyük Bir Başarı Ve Zafer"
Fed Faiz Kararını Açıkladı
Fed Faiz Kararını Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim