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Çipras, seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı kutladı!

Çipras, seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı kutladı!

25 Haziran 2018 Pazartesi 21:22
Çipras, seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı kutladı!

Çipras, seçim zaferinden dolayı Erdoğan'ı kutladı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ı Telefonla arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı  Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çipras ile telefonla görüştü. Görüşmede Yunanistan  Başbakanı Çipras, 24 Haziran'daki seçim zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  tebrik etti.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerini  önümüzdeki süreçte de güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

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İNGİLTERE'DEN DE TEBRİK GELDİ

İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarı nedeniyle kutladı.

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