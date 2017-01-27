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27 Ocak 2017 Cuma 16:23

Cinsiyet Rolüne İlişkin Ön Yargılar Küçük Yaşta Oluşuyor

Cinsiyet Rolüne İlişkin Ön Yargılar Küçük Yaşta Oluşuyor
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ABD'DE YAPILAN BİR ARAŞTIRMAYA GÖRE, KIZLAR 6 YAŞINDAYKEN ERKEKLERİN DOĞUŞTAN DAHA ZEKİ OLDUĞUNA İNANMAYA BAŞLIYOR

ABD'de yapılan bir araştırma, kız çocukların 6 yaşına geldiklerinde erkeklerin doğuştan daha zeki ve becerikli olduğuna inanmaya başladığını gösterdi.

Sonuçları "Science" dergisinde yayımlanan, Princeton, New York ve Illinois üniversitelerinden araştırmacılarla yapılan çalışmada, cinsiyet rolüne ilişkin ön yargıların ilkokulda oluşmaya başladığı belirtildi.

Araştırmada, kızların erken yaşta erkeklerin daha üstün olduğuna inanmasının, uzun vadede kızların iddialı ve alışılmışın dışında kariyerleri tercih etmemelerine neden olduğu bildirildi.

ABD'de 5-6 yaşlarındaki 400 erkek ve kız çocukla yapılan araştırmada, çocukların oyunlar vesilesiyle cinsiyet rollerine ilişkin algılarına yönelik tespitler yapıldı. Çalışmanın bir bölümünde çocuklara "çok ama çok akıllı" bir kişinin hikayesi anlatılarak, iki kadın ve iki erkek resmi gösterilerek hikayede anlatılan kişinin hangisi olduğu soruldu. 5 yaşındaki erkek ve kız çocuklar kendi cinslerindeki fotoğrafı seçerken, 6 yaşındaki çocukların kadın resimlerini seçme oranının ciddi anlamda düştüğü gözlendi.

Çalışmayı yapan araştırmacılar, erken yaşta oluşan ön yargıların kadınların prestijli kariyerleri tercih etmemesine neden olduğunu, dolayısıyla "yüksek zeka ve beceri" gerektiren mesleklerde kadınların sayısının az olduğunu savundu.

Çocuklardaki ön yargıların ebeveynleri, öğretmenleri, yaşıtları ve medyayla temasları sonucu oluştuğu düşünülüyor.

New York Üniversitesinde psikoloji bölümünde görev yapan Dr. Andrei Cimpian, bu konuda harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çocuklarda herhangi bir alanda başarının doğuştan yetenekle elde edilmediğini, bir işin istekle ve kafa yorarak yapıldığında başarı elde edileceği düşüncesinin aşılanması gerek." dedi.

Teksas Üniversitesinin psikoloji bölümünde profesör olan Rebecca S. Bigler da ilkokul çağında öğrencilerin karşılaştığı, "dahi olarak tanımlanan" ünlü bilim adamları, yazarlar ve bestekarların çoğunlukla erkek olmasının bu ön yargıların oluşumuna katkıda bulunduğunu ifade etti.

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