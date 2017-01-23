Cinsel Organıyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki; Sonrası Bir Facia

Şişeyle öyle bir şey yaptı ki; sonrası bir felaket



Malezya’da 21 yaşındaki gencin penisi, tuvaletini yapmak istediği pet şişeye sıkıştı. Yardım ekiplerini çağıran genç çocuğun penisi uzun uğraşlardan sonra kurtarıldı. Gece tuvalete gitmeye üşendiğini söyleyen genç, o yüzden şişeyi kullandığını ama idrarını yaptıktan sonra penisini geri çıkaramadığını söyledi. Uzun süre çıkartmak için uğraştıktan sonra, yapamayacağını anladığı için yardım ekiplerini aramış.Yardım ekiplerinden Mohd Sani Harul, talihsiz çocuğun metal testereyle şişeyi keserek penisini çıkartmaya çalıştığını ve testereyi kullanırken yaralandığını söyledi. Kanaması olan genç hızla hastaneye kaldırıldı.