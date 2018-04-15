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Cinsel organıyla otomobil çekti

Son gariplik Hindistan'dan

Cinsel organıyla otomobil çekti

Son gariplik Hindistan'dan

15 Nisan 2018 Pazar 09:52
Cinsel organıyla otomobil çekti
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Dünyanın farklı ülkelerinde tuhaf olaylar bitmiyor. Sosyal medyanın ve internetin gücü sayesinde bu garipliklerin birçoğuna şahit olabiliyoruz. Son gariplik Hindistan'dan... Bir din adamı cinsel organıyla otomobil çekti, müritleri galeyana geldi.

Hindistan’da yıllar süren inziva sonrası güçlendiğini kanıtlamak isteyen bir adam cinsel organına bağladığı iple yüzlece kilo ağırlığındaki otomobili 30 metre çekti. Dini lider cinsel organıyla otomobili çekerken müritleri ise deyim yerindeyse coştu.

Yıllar önce günahlarından arınmak için inzivaya çekilen dini liderin taraftar sayısının hızla arttığı öğrenildi.

İŞTE TUHAF OLAYIN YAŞANDIĞI O ANLAR

Son Güncelleme: 15.04.2018 09:55
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