Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı

Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı





Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı.

Ancak Jensen, Kardashian'ın resmini yaparken fırça değil cinsel organını kullandı.







Danimarkalı sanatçının yaptığı resmin 30 santime 40 santim boyutlarında olduğu belirtildi.