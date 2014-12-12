Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı
Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı
Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı.
Ancak Jensen, Kardashian'ın resmini yaparken fırça değil cinsel organını kullandı.
Danimarkalı sanatçının yaptığı resmin 30 santime 40 santim boyutlarında olduğu belirtildi.
Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı