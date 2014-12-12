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Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı

Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen,

Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı

Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen,

12 Aralık 2014 Cuma 19:07
Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı
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Cinsel Organıyla Kardashian'ın Resmini Yaptı
Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı


Danimarkalı sanatçı Uwe Max Jensen, ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın Paper dergisine verdiği pozun resmini yaptı.
Ancak Jensen, Kardashian'ın resmini yaparken fırça değil cinsel organını kullandı.



Danimarkalı sanatçının yaptığı resmin 30 santime 40 santim boyutlarında olduğu belirtildi.  

Son Güncelleme: 12.12.2014 19:09
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Cinsel Organıyla Kardashianın Resmini Yaptı
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