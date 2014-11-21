Cinsel organını kesip... Bunun adı vahşet!

Meksika'nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde 25 yaşındaki Mario Alberto Lizalde Reyes, en iyi arkadaşını öldürüp cinsel organını da köpeğine yedirdiğini itiraf etti.



Olay esnasında sarhoş olduğunu belirten Reyes, polise verdiği ifadede, 24 yaşındaki çocukluk arkadaşı Mario Hernandez Banda ile birlite köpek gezdirirken tartıştıklarını söyledi.







Ardından kendisine dokunmaya çalışarak cinsel tacizde bulunmakla suçladığı Banda'yı vurduğunu söyleyen Reyes, arkadaşının penisini kesip köpeğine yedirdiğini söyledi.



Öldürdüğü Banda'nın cansız bedenini bir vadide bıraktıktan sonra köpeğini gezdirmeye devam eden Reyes'in eve gidip uyuduğu açıklandı. Ancak ertesi gün suçluluk hisseden Reyes, polise teslim oldu.