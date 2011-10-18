Cinsel Kimlikler Etkinliği

ETKİNLİK SAAT 20.30’DA CADI KAZANI CAFE’DE YER ALACAK

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği’nin düzenlediği Edebiyat Çarşambaları’nın bu haftaki “açık mikrofon” konusunun “Cinsel Kimlikler” olduğu bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre etkinlik, yarın akşam saat 20.30’da Lefkoşa’da Arabahmet Mahallesi’ndeki Cadı Kazanı Cafe’de gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “şiirini, metnini, müzik aletini kap gel” çağrısıyla Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği tarafından her Çarşamba düzenlenen etkinlikler internet üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor.