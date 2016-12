Cinsel İlişkiyi Reddeden Kocadan İnanılmaz İntikam

CİNSEL İLİŞKİYİ REDDEDEN KOCADAN İNANILMAZ İNTİKAM



Çin'de akılalmaz olay... 54 yaşındaki bir kadın kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocasının cinsel organını kesti. Hem de bir satırla...İsmi sadece Liu olarak açıklanan 46 yaşındaki Çinli adam, uzun saatler direksiyon salladığı taksiden genellikle kendini yorgun argın eve atıyordu. Taksi şoförünün karısı Zhang, kocasının evlilik dışı ilişki yaşadığını, bundan ötürü kendisiyle birlikte olma isteğinin kalmadığını iddia ederek Liu'ya içten içe öfke biriktirdi. Çin'in Sichuan eyaletinin Deyang şehrinde yaşayan karı koca arasında aralık ayının başından itibaren gerilim had safhaya çıktı. 54 yaşındaki kadın, kocasını ilişki isteğini geri çevirmesi halinde cinsel organına zarar vermekle tehdit etti.Haberler.com'da yer alan haber göre an itibariyle Deyang şehrindeki Second People's Hastanesi'nde tedavi altında olan Liu: "Karım bana; bu gece eğer arzumu yerine getirmezsen sen ölü bir adamsın, dedi. Lakin birkaç gündür doğru düzgün uyumamıştım. Nereden enerji bulabilirdim ki?" sözlerini dile getirdi. Kocasının ilişki teklifini yine reddetmesi sonrasında öfkeye kapılan Zhang eline geçirdiği satırı Liu'nun cinsel organına savurarak adamın uzvunu ikiye ayırdı. Satır darbesiyle organı yaklaşık 4 santim kadar yarılan talihsiz adam aşırı derecede kan kaybettiğini ifade etti. Karısının: "Otur oturduğun yerde, hiçbir şey yapma." demesine rağmen Liu polisi aradı.Olayın yaşanması sonrasında hastanede tedavi altına alınan kocasını bir kez olsun ziyaret etmeyen Zhang, tedavi masraflarını ödemeyi de kabul etmedi. Liu ile 2009 yılında evlendiklerini söyleyen Zhang, kocasının taksi şoförlüğünden çok para kazandığını fakat son zamanlarda eve gelen paranın miktarının azaldığını iddia etti. Kızgın kadın, kazancın azalmasını kocasının dört beş tane metresine para harcamasına gerekçe gösterdi. Liu ise karısının bu iddiasını reddetti.Yerel basına konuşan Zhang: "Liu'nun ilişkisi var. Eve gelmez oldu. Onun birçok kadınla birlikte olduğunu biliyorum. Kanıtım var aksi halde onu bu şekilde suçlamazdım. Kocam bana diğer kadınlara güvenemeyeceğini söyledi, bundan dolayı da benden boşanmak istemiyor." sözleriyle kendini savundu. Polisin olay hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.