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Cinsel İlişki İçin Anlaştığı Kız Bakın Kim Çıktı?

Amerika’nın Wisconsin eyaletine bağlı Waukesha kentinde Bülent Perktaş adlı Türk vatandaşı

Cinsel İlişki İçin Anlaştığı Kız Bakın Kim Çıktı?

Amerika’nın Wisconsin eyaletine bağlı Waukesha kentinde Bülent Perktaş adlı Türk vatandaşı

04 Aralık 2014 Perşembe 19:24
Cinsel İlişki İçin Anlaştığı Kız Bakın Kim Çıktı?
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Cinsel İlişki İçin Anlaştığı Kız Bakın Kim Çıktı?

Amerika’nın Wisconsin eyaletine bağlı Waukesha kentinde Bülent Perktaş adlı Türk vatandaşı internetten tanıştığı iddia edilen 15 yaşındaki bir genç kızla cinsel ilişkiye kastetmek suçlamasıyla göz altına alındı. Perktaş, tanıştığı kızın Adalet Bakanlığı’nda görevli bir memur olması üzerine suç üstü yakalandı.

Amerikan Fox6now.co’un haberine göre özel bir firmada eğitim almak üzere Amerika’da bulunan Bülent Perktaş, çıkarıldığı mahkemede internetteki arkadaşlık sitelerini kullanarak çocuk suçu işlemesi iddiasıyla tutuklandı. Perktaş mahkemede internetten sadece bir arkadaş aradığını söyledi.
Mahkemede, Perktaş’ın sosyal paylaşım ve arkadaşlık sitelerine girdiği ve Emma adındaki 15 yaşında bir kızla ilişki kurmak istediği, Brookfield Meydanı’nda bir buluşma ayarlayan Perktaş’ın söz konusu kızı odasına götürerek cinsel ilişki kurmayı tasarladığı iddia edildi. Daha sonra Emma adındaki kızın Adalet Bakanlığı’na bağlı bir görevli olduğu ve Perktaş’ın olay yerinde göz altına alındığı ifade edildi.
50 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Perktaş’a mahkeme, küçük yaştakilerle hiçbir ilişki kurmama ve internet kullanmamasına hükmetti.

Son Güncelleme: 04.12.2014 19:29
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Cinsel İlişki İçin Anlaştığı Kız Bakın Kim Çıktı?
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