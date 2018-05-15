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Cinsel içerikli film izleyenler dikkat…

Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre beyindeki stratum isimli bölge, cinsel içerikli film izleyenlerde yeteri kadar gelişmiyor.

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat…

Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre beyindeki stratum isimli bölge, cinsel içerikli film izleyenlerde yeteri kadar gelişmiyor.

15 Mayıs 2018 Salı 23:35
Cinsel içerikli film izleyenler dikkat…

Cinsel içerikli film izleyenler dikkat… Beyindeki o bölge…

Alman bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre beyindeki stratum isimli bölge, cinsel içerikli film izleyenlerde yeteri kadar gelişmiyor.

Berlin’de Charite Universitesi’nde görev yapan Dr. Simone Kuhn ve meslektaşı Jurgen Gallinat, yaşları 21 ile 45 arasında değişen 64 erkeğe cinsel içerikli film izleme alışkanlıklarıyla ilgili sorular sordu.,

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Jama Psychiatry’den de yardım alan doktorlar, deneklerin beyinlerinin fiziksel büyüklüğünü gösteren görselleri de elde etti. Bu sayede araştırmaya katılan erkeklerin beyinlerinin görüntülere verdiği tepkiler gözlemlendi.

Dikkat çekici sonuçlara ulaşan ekip adına konuşan Dr. Kuhn, cinsel içerikli filmlerin gösterildiği denek grubunun beyinlerindeki ‘ödül ve motivasyon’ ilgili kararların verildiği stratumun bölümünün diğer katılımcılara göre daha küçük olduğunu gözlemlediklerini ifade etti.

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