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23 Temmuz 2017 Pazar 20:01

Cinsel Fantezi Hayatına Mal Oldu

Cinsel Fantezi Hayatına Mal Oldu
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Cinsel Fantezi Hayatına Mal Oldu
Katie Widdowson isimli bir çocuk annesi genç kadın, erkek arkadaşıyla birlikte olurken kullandığı kelepçeler sebebiyle hayatını kaybetti.

İngiltere'de yaşayan 23 yaşındaki Katie Widdowson cinsel fantezi amaçlı kullandığı kelepçlerden mikrop kaptı. Kelepçeler genç kadının cildinde tahrişe neden olmuştu. Önce kolunun iç kısmında çıkan korkunç yaralar, gittikçe yayılmaya başladı.

Bir çocuk annesi genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Widdowson hastaneye kaldırıdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Nekrotizan Fasiit isimli çok ender görülen bir hastalık sebebiyle genç anne yaşamını yitirdi.

Söz konusu bakterinin et yiyen bakteri türü olduğu belirtiliyor.

Katie Widdowson erkek arkadaşı Dean Smith ile beş buçuk yıldır birlikteydi. Çift Birmingham'da küçük oğullarıyla birlikte yaşıyordu.


 
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