Cinnet Geçirdi Komutanlarını Vurdu

Hatay'da cinnet getiren onbaşı, G3 piyade tüfeği ile biri asteğmen biri kıdemli üstçavuş olmak üzere iki komutanını öldürdü.



Hatay'ın Yayladağı ilçesi 3. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Kızılçat hudut karakolunda cinnet getiren bir onbaşı, G3 piyade tüfeği ile biri asteğmen biri kıdemli üstçavuş olmak üzere iki komutanını vurarak şehit etti. Askerin G3 piyade tüfeği ile vurduğu piyade asteğmen Mehmet Soyuer ve Piyade Kıdemli Üstçavuş Özkan Kurtoğlu, ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırlarken yolda hayatlarını kaybetti.



Olay, Yayladığı ilçesi 3. hudut taburuna bağlı Kızılçat hudut karakolunda meydana geldi. Saat 00.05 sıralarında Piyade Onbaşı Adem Aydemir, açıklanmayan nedenlerden dolayı G3 piyade tüfeğiyle ateş ederek Piyade Asteğmen Mehmet Soyuer ve Piyade Kıdemli Üstçavuş Özkan Kurtoğlu'nu ağır yaraladı.

Soyuer ve Kurtoğlu, ambulanslarla Antakya Devlet Hastanesine kaldırılırlarken yolda hayatlarını kaybettiler.

Olaydan sonra piyade onbaşı Adem Aydemir'in olayda kullandığı silahı ile birlikte yakalanıp gözaltına alındığı açıklanırken, inanılmaz olayda hayatını kaybeden piyade asteğmen Mehmet Soyuer ve piyade kıdemli üstçavuş Özkan Kurtoğlu'nun Türk bayraklarına sarılı naaşları Antakya Devlet Hastanesi Morgundan alınarak ambulanslarla memleketlerine gönderilmek üzere Hatay Havaalanına götürüldü.

Piyade Asteğmen Mehmet Soyuer'in naaşının memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, piyade kıdemli üstçavuş Özkan Kurtoğlu'nun da naaşınında memleketi Elazığ'da düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.