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Çinliler uzaya yerleşiyor

Çin insanlı uzay programının ikinci aşaması olarak Şıncou-8 adlı mekiğini yarın gönderiyor...

Çinliler uzaya yerleşiyor

Çin insanlı uzay programının ikinci aşaması olarak Şıncou-8 adlı mekiğini yarın gönderiyor...

31 Ekim 2011 Pazartesi 11:57
Çinliler uzaya yerleşiyor
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Çin'in uzay istasyonuna bir adım daha Çin insanlı uzay programının ikinci aşaması olarak Şıncou-8 adlı mekiğini yarın gönderiyor.

Çin insanlı uzay programının sözcüsü Vu Ping yaptığı açıklamada, Şıncou-8 adlı uzay aracının yarın saat 06.00 sularında gönderileceğini söyledi. Şıncou-8'in yeniden yapılmış Uzun Yürüyüş-2F tipi roketlerle taşınacağı belirtilirken, mekiğin ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezinden gönderileceği kaydediliyor. Vu, zemin testlerinin yapıldığını ve tüm teknik şartların normal olduğunu söyleyerek, acil durum planlarının da hazırlandığını duyurdu.

Şıncou-8 mekiği 29 Eylül'de fırlatılan Çin'in ilk insanlı uzay istasyonu programının ilk modülü Tiengong-1 (Semavi saray) ile kenetlenecek. Çin bu son uzay programıyla birlikte 2016'ya kadar bir uzay laboratuvarı kurmayı planlıyor. Laboratuvarın kurulmasından sonra 2020 yılına kadar ülkenin ilk uzay istasyonu üç kapsül halinde gönderilecek.

Eylül ayında gönderilen "Semavi saray" Şıncou-8'in gönderilmesinin ardından daha alçak bir yörüngeye inip iki adet yerleştirme işlemi yürütecek. Çin ayrıca 2012 yılında Şıncou-9 ve Şıncou-10 uzay araçlarını da uzaya göndermeyi planlarken, yetkililer bunlardan en az birinin insanlı olacağını belirtiyor. Çinli taykonotların 2012'deki muhtemel kenetlenme operasyonu için hazır olduğu kaydediliyor.

Son Güncelleme: 31.10.2011 11:57
Anahtar Kelimeler:
ÇinUzayHayatİstasyonŞıncou-8
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