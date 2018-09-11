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Çinli Ve Rus Internet Devleri Güçlerini Birleştiriyor

ÇİNLİ E-TİCARET DEVİ ALİBABA İLE RUSYA\'NIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, ORTAK E-TİCARET ŞİRKETİ KURACAK

Çinli Ve Rus Internet Devleri Güçlerini Birleştiriyor

ÇİNLİ E-TİCARET DEVİ ALİBABA İLE RUSYA\'NIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, ORTAK E-TİCARET ŞİRKETİ KURACAK

11 Eylül 2018 Salı 10:45
Çinli Ve Rus Internet Devleri Güçlerini Birleştiriyor
ÇİNLİ E-TİCARET DEVİ ALİBABA İLE RUSYA\'NIN ÖNDE GELEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ, ORTAK E-TİCARET ŞİRKETİ KURACAK

Moskova, 11 Eylül 18 (.): Çinli Alibaba Grubu ile Rus şirketleri Megafon, Mail.ru ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu\'nda (BDT) faaliyet gösterecek en büyük e-ticaret şirketini kuracak.

Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda Alibaba, Megafon, Mail.ru ve RDIF yetkilileri tarafından ortaklık anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında başlangıç değeri 2 milyar dolar olması beklenen ortaklıkla, Rusya ve BDT’te faaliyet gösterecek en büyük e-ticaret şirketinin kurulması hedeflenirken, AliExpress şirketinin de Rusya’daki mevcut işleri söz konusu ortak girişime dahil edilecek.

Anlaşma ile Rusya’nın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Megafon, yine ülkenin en büyük internet şirketlerinden Mail.ru’daki yüzde 10’luk hissesini, AliExpress Rusya’daki yüzde 24’lük hisse karşılığında Alibaba Grubu’na devredecek.

Rusya\'nın e-ticaret sektöründe yapılan "en büyük" anlaşmanın, 2019’un ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor. AliExpress Rusya’daki hisse dağılımında Megafon’un yüzde 24, Mail.ru’nun yüzde 15 ve RDIF’in yüzde 13’lük payları olacak.

(AA/HUR/FEZ)
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